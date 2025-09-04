Кто нас будет лечить: сколько желающих учиться на медицине в 2025 году

В Министерстве здравоохранения рассказали, сколько абитуриентов поступило на медицинские специальности в 2025 году. Какими врачами хотят быть молодые украинцы и будет ли нас кому лечить — делимся в материале.

Сколько абитуриентов поступило на медицину в 2025 году

В Минздраве делятся, что основная сессия поступления в украинские заведения высшего образования завершена. И среди десятки самых популярных по поступлению на бюджет специальностей есть две медицинские, что крайне необходимо стране в условиях войны.

По данным Министерства образования и науки Украины, две специальности в сфере здравоохранения попали в десятку самых популярных по количеству зачисленных на бюджетные места: Медицина, Терапия и реабилитация.

В Минздраве объясняют, что набор в целом увеличился на 10%. На бюджет по медицинским специальностям в подчиненные Минздраву вузы зачислили 4 828 абитуриентов. Из них 654 бакалавра, остальные — магистры.

Еще более 3600 студентов зачислены на контракт. Также есть университеты, подчиненные МОН, и туда на медицинские специальности поступили еще 1611 студентов (бюджет) и 1239 (контракт).

Таким образом, на медицинские специальности в 2025 году поступили более 10 тысяч абитуриентов.

В топ-3 по количеству поступлений вошли следующие медицинские университеты:

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (1426 абитуриентов). Винницкий национальный медицинский университет имени Н. И. Пирогова (882 абитуриента) ДНП Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (840 абитуриентов).

Хорошо прошла вступительная кампания и в прифронтовых областях Украины. Больше всего поступающих в Харьковский национальный медицинский университет — 795, Запорожский государственный медико-фармацевтический университет (454 студента) и Днепровский государственный медицинский университет — 380.

Самыми популярными специальностями остаются Медицина, Стоматология и Фармация.

Тренды последних лет показывают, что молодежь избегает поступления на естественные науки, математику и инженерию. Какие профессии не интересуют молодежь?

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!