Для тебя Образование

Кто нас будет лечить: сколько желающих учиться на медицине в 2025 году

Анастасия Грубрина, журналист сайта 04 сентября 2025, 19:00 2 мин.
поступление на медицинские специальности 2025
Поступление на медицинские специальности 2025 Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь