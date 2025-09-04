Кто нас будет лечить: сколько желающих учиться на медицине в 2025 году

В Министерстве здравоохранения рассказали, сколько абитуриентов поступило на медицинские специальности в 2025 году. Какими врачами хотят быть молодые украинцы и будет ли нас кому лечить — делимся в материале.
Сколько абитуриентов поступило на медицину в 2025 году
В Минздраве делятся, что основная сессия поступления в украинские заведения высшего образования завершена. И среди десятки самых популярных по поступлению на бюджет специальностей есть две медицинские, что крайне необходимо стране в условиях войны.
По данным Министерства образования и науки Украины, две специальности в сфере здравоохранения попали в десятку самых популярных по количеству зачисленных на бюджетные места: Медицина, Терапия и реабилитация.
В Минздраве объясняют, что набор в целом увеличился на 10%. На бюджет по медицинским специальностям в подчиненные Минздраву вузы зачислили 4 828 абитуриентов. Из них 654 бакалавра, остальные — магистры.
Еще более 3600 студентов зачислены на контракт. Также есть университеты, подчиненные МОН, и туда на медицинские специальности поступили еще 1611 студентов (бюджет) и 1239 (контракт).
Таким образом, на медицинские специальности в 2025 году поступили более 10 тысяч абитуриентов.
В топ-3 по количеству поступлений вошли следующие медицинские университеты:
- Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (1426 абитуриентов).
- Винницкий национальный медицинский университет имени Н. И. Пирогова (882 абитуриента)
- ДНП Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (840 абитуриентов).
Хорошо прошла вступительная кампания и в прифронтовых областях Украины. Больше всего поступающих в Харьковский национальный медицинский университет — 795, Запорожский государственный медико-фармацевтический университет (454 студента) и Днепровский государственный медицинский университет — 380.
Самыми популярными специальностями остаются Медицина, Стоматология и Фармация.
Тренды последних лет показывают, что молодежь избегает поступления на естественные науки, математику и инженерию. Какие профессии не интересуют молодежь?
