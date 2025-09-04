Хто нас лікуватиме: скільки охочих навчатись медицини у 2025 році

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, скільки абітурієнтів вступили на медичні спеціальності у 2025 році. Якими лікарями хочуть бути молоді українці і чи буде нас кому лікувати — ділимося в матеріалі.
Скільки абітурієнтів вступили на медицину у 2025 році
У МОЗ діляться, що основна сесія вступу в українські заклади вищої освіти завершена. І серед десятки найпопулярніших за вступом на бюджет спеціальностей є дві медичні, що вкрай необхідно країні в умовах війни.
За даними Міністерства освіти і науки України, дві спеціальності у сфері охорони здоров’я потрапили до десятки найпопулярніших за кількістю зарахованих на бюджетні місця: Медицина, Терапія та реабілітація.
У МОЗ пояснюють, що набір загалом збільшився цьогоріч на 10%. На бюджет за медичними спеціальностями у ЗВО, що підпорядковані МОЗ, зарахували 4 828 абітурієнтів. З них 654 бакалаври, решта — магістри.
Ще понад 3600 студентів зараховані на контракт. Також є університети, підпорядковані МОН, і туди на медичні спеціальності вступили ще 1 611 студентів (бюджет) та 1 239 (контракт).
Таким чином на медичні спеціальності у 2025 році вступили понад 10 тисяч абітурієнтів.
У топ-3 за кількістю вступу увійшли такі медичні університети:
- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (1 426 абітурієнтів).
- Вінницький національний медичний університету імені М. І. Пирогова (882 абітурієнти)
- ДНП Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (840 абітурієнтів).
Добре пройшла вступна кампанія і в прифронтових областях України. Найбільше вступників до Харківського національного медичного університету – 795, Запорізького державного медико-фармацевтичного університету (454 студенти) і Дніпровського державного медичного університету – 380.
Найпопулярнішими спеціальностями лишаються Медицина, Стоматологія і Фармація.
Тренди останніх років показують, що молодь уникає вступу на природничі науки, математику та інженерію. Які професії не цікавлять молодь?
