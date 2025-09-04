Хто нас лікуватиме: скільки охочих навчатись медицини у 2025 році

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, скільки абітурієнтів вступили на медичні спеціальності у 2025 році. Якими лікарями хочуть бути молоді українці і чи буде нас кому лікувати — ділимося в матеріалі.

Скільки абітурієнтів вступили на медицину у 2025 році

У МОЗ діляться, що основна сесія вступу в українські заклади вищої освіти завершена. І серед десятки найпопулярніших за вступом на бюджет спеціальностей є дві медичні, що вкрай необхідно країні в умовах війни.

За даними Міністерства освіти і науки України, дві спеціальності у сфері охорони здоров’я потрапили до десятки найпопулярніших за кількістю зарахованих на бюджетні місця: Медицина, Терапія та реабілітація.

У МОЗ пояснюють, що набір загалом збільшився цьогоріч на 10%. На бюджет за медичними спеціальностями у ЗВО, що підпорядковані МОЗ, зарахували 4 828 абітурієнтів. З них 654 бакалаври, решта — магістри.

Ще понад 3600 студентів зараховані на контракт. Також є університети, підпорядковані МОН, і туди на медичні спеціальності вступили ще 1 611 студентів (бюджет) та 1 239 (контракт).

Таким чином на медичні спеціальності у 2025 році вступили понад 10 тисяч абітурієнтів.

У топ-3 за кількістю вступу увійшли такі медичні університети:

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (1 426 абітурієнтів). Вінницький національний медичний університету імені М. І. Пирогова (882 абітурієнти) ДНП Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (840 абітурієнтів).

Добре пройшла вступна кампанія і в прифронтових областях України. Найбільше вступників до Харківського національного медичного університету – 795, Запорізького державного медико-фармацевтичного університету (454 студенти) і Дніпровського державного медичного університету – 380.

Найпопулярнішими спеціальностями лишаються Медицина, Стоматологія і Фармація.

Тренди останніх років показують, що молодь уникає вступу на природничі науки, математику та інженерію. Які професії не цікавлять молодь?

