Сколько абитуриентов не прошли НМТ? Данные комитета ВР

В 2025 году проведение Национального мультипредметного теста снова проходило в условиях воздушных тревог, что стало серьёзным испытанием для тысяч абитуриентов. Тем не менее, благодаря подготовке и адаптации, количество участников, не сумевших завершить тестирование, значительно сократилось.

Глава парламентского комитета по вопросам образования Сергей Бабак сообщил, что в этом году только восемьучастников со всей страны не смогли закончить выполнение теста из-за продолжительной воздушной тревоги.

Это впечатляющий результат по сравнению с прошлыми годами: в 2024 году таких абитуриентов было 52, а в 2023 — 546.

По словам Бабака, успех стал возможным благодаря тому, что все 1188 экзаменационных центров были оборудованы укрытиями.

А в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где угроза особенно высока, центры с самого начала работали непосредственно в убежищах. Это позволило минимизировать перерывы и обеспечить непрерывное прохождение теста.

Всего для участия в НМТ 2025 года зарегистрировался 317 091 абитуриент, что свидетельствует о высоком спросе на высшее образование, несмотря на сложные обстоятельства.

Ранее обсуждалась инициатива ввести нулевой курс для тех, кто не сдал тест, что дало бы им дополнительный шанс на поступление.

