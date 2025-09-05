Нулевой курс обучения: в МОН предложили решение для тех, кто не сдал НМТ

В Министерстве образования и науки предложили нулевой курс для детей, которые не смогли сдать НМТ на баллы, которые позволили бы поступить в университеты. Об этом заявил министр образования Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству, сообщает Интерфакс. Что известно о нулевом курсе для абитуриентов по состоянию на сегодня — рассказываем в подробностях.

Абитуриентам, не сдавшим НМТ, предложат нулевой курс

Министерство образования и науки предложило решение для тех детей, которые не смогли сдать национальный мультипредметный тест (НМТ) на минимальные пороговые баллы, которые позволили бы поступить в заведения высшего образования.

По словам Оксена Лисового, уже готово постановление о так называемом нулевом курсе.

Это поступление без НМТ на нулевой курс, который позволит забрать детей, которые не сдали по разным причинам: из-за образовательных потерь, из-за того, что учились за границей, по другим причинам, на “нулевой курс” и проучить их год.

Будут забирать детей на нулевой курс не только во время вступительной кампании. В МОН хотят организовать другую вступительную кампанию, например зимой или весной для таких детей.

После обучения на нулевом курсе дети смогут написать НМТ снова, чтобы не нарушать общие правила поступления.

Оксен Лисовой также добавил, что ректорское сообщество эту идею уже поддержало.

Кроме всего, Лисовой не поддержал идею откладывать НМТ на прифронтовых территориях, а предложил повысить региональные коэффициенты для прифронтовых вузов.

