Нульовий курс навчання: у МОН запропонували рішення для тих, хто не склав НМТ

У Міністерстві освіти і науки запропонували нульовий курс для дітей, які не змогли скласти НМТ на такі бали, які дозволили б вступити в університети. Про це заявив міністр освіти Оксен Лісовий під час години запитань до уряду, повідомляє Інтерфакс. Що відомо про нульовий курс для абітурієнтів станом на зараз — розповідаємо в подробицях.

Абітурієнтам, які не склали НМТ, запропонують нульовий курс

Міністерство освіти й науки запропонувало рішення для тих дітей, які не змогли скласти національний мультипредметний тест (НМТ) на мінімальні порогові бали, які дозволили б вступити до закладів вищої освіти.

За словами Оксена Лісового, вже готова постанова про так званий нульовий курс.

Це вступ без НМТ на нульовий курс, який дозволить забрати дітей, які не склали з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчалися за кордоном, з якихось інших причин, на “нульовий курс” і провчити їх рік.

Забиратимуть дітей на нульовий курс не лише під час вступної кампанії. У МОН хочуть організувати іншу вступну кампанію, наприклад, взимку чи навесні для таких дітей.

Після навчання на нульовому курсі діти матимуть можливість скласти НМТ знову, аби не порушувати загальні правила вступу.

Оксен Лісовий також додав, що ректорська спільнота цю ідею вже підтримала.

Крім усього, Лісовий не підтримав ідею відкладати НМТ на прифронтових територіях, а запропонував натомість підвищити регіональні коефіцієнти для прифронтових ЗВО.

