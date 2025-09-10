Скільки абітурієнтів не пройшли НМТ? Дані комітету ВР

У 2025 році проведення Національного мультипредметного тесту знову відбувалося в умовах повітряних тривог, що стало серйозним викликом для тисяч вступників.

Попри це, завдяки підготовці та адаптації, кількість абітурієнтів, які не змогли завершити тестування, значно зменшилася.

Голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак повідомив, що цьогоріч лише восьмеро учасників з усієї країни не змогли завершити виконання тесту через тривалу повітряну тривогу.

Це разючий результат, якщо порівнювати з минулими роками: у 2024 році таких вступників було 52, а у 2023 — 546.

За словами Бабака, успіх став можливим завдяки тому, що всі 1188 екзаменаційних центрів були обладнані укриттями.

А в Харківській, Сумській та Полтавській областях, де загроза особливо висока, екзаменаційні центри від початку працювали безпосередньо в сховищах.

Це дозволило мінімізувати перерви та забезпечити безперервне проходження тесту.

Загалом для участі в НМТ 2025 року зареєструвався 317 091 вступник, що свідчить про високий попит на вищу освіту попри складні обставини.

Раніше обговорювалася ініціатива запровадити нульовий курс для тих, хто не склав тест, що дало б їм додатковий шанс на вступ.

