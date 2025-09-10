Чоловіки 25+ “штурмують” університети: підсумки вступної кампанії

У 2025 році до українських університетів на бакалаврат вступили понад 15 тисяч чоловіків віком від 25 років. Про це під час круглого столу, повідомив генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров.

За його словами, станом на 25 серпня цього року до вишів подалися 15,1 тисячі вступників цієї категорії.

Для порівняння: у 2024 році їх було 24,3 тисячі, у 2023-му — 53,5 тисячі, а у 2022-му — 24,7 тисячі. У 2021 році таких студентів було лише 7,6 тисячі.

Не слід говорити, що чоловіків 25+ в університетах не повинно бути. Були, є і будуть, — наголосив Шаров.

Законодавство дозволяє військовозобов’язаним, які здобувають першу освіту, отримати відстрочку від мобілізації. Це не автоматична пільга — потрібно подати відповідні документи через ТЦК та СП або застосунок Резерв+.

Читати на тему Скільки абітурієнтів не пройшли НМТ? Дані комітету ВР Цього року через тривогу тест не склали вісім абітурієнтів.

Раніше Шаров зазначав, що цьогорічна кампанія стала досить недружньою до ухилянтів, і саме це частково вплинуло на цифри.

Що зміниться для абітурієнтів

Президент Володимир Зеленський доручив уряду зробити умови вступу простішими. Зокрема, розглядають ідею зимової вступної кампанії, аби абітурієнти, які не змогли вступити влітку, не чекали цілий рік.

Також глава держави повідомив, що вже домовився з прем’єр-міністром та міністром фінансів про підвищення стипендій. Вони мають зрости з наступного року — для всіх студентів без винятку.

А серед абітурієнтів у 2025-му найбільший інтерес викликають медичні спеціальності: медицина та терапія і реабілітація. Це свідчить, що попри війну молодь активно обирає фах лікаря, і в майбутньому в Україні буде кому лікувати людей.

