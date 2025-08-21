Без ПТУ: Совет принял новый закон о профессиональном образовании

Сегодня, 21 августа, Верховная Рада сделала важный шаг, приняв новый закон о профессиональном образовании. Это не просто формальность, а настоящая революция для украинских колледжей и техникумов.
Фактически, этот закон — одно из ключевых требований Европейского Союза, чтобы Украина могла получить значительный пакет финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Что теперь изменится для учебных заведений
Суть изменений проста, но очень важна. Учебные заведения получат больше свободы — они смогут сами управлять своими деньгами и нанимать преподавателей, не привязываясь к устаревшим правилам.
Это означает, что финансирование будет зависеть от реальных результатов и качества обучения, а не от бюрократических норм.
Еще одно большое изменение — это привлечение бизнеса. Наблюдательные советы, в которые войдут представители предприятий, теперь будут иметь реальную власть. Они будут участвовать в выборе руководителей, разрабатывать стратегии и финансовые планы.
Благодаря этому, учебные программы будут максимально соответствовать требованиям рынка труда, и выпускники смогут быстрее найти работу.
Кроме того, закон вводит гранты на дуальное образование. Это позволит студентам получать государственную поддержку для обучения непосредственно на предприятиях.
Такой подход уже давно успешно работает в Европе. Также исчезнут старые названия вроде ПТУ, а вместо них появятся профессиональные колледжи и учебные центры, что поможет изменить устаревшее представление о профтехобразовании.
Все эти реформы — это не просто модернизация, а стратегическое решение. Они направлены не только на повышение престижа профессионального образования, но и на то, чтобы сделать его гибким, современным и действительно полезным для экономики страны.
Напомним, что закон о развитии волонтерства в системе образования стал первым, принятым парламентом в 2025 году. За него единогласно проголосовали 298 народных депутатов, а президент Владимир Зеленский подписал документ 30 апреля.
