Без ПТУ: Совет принял новый закон о профессиональном образовании

Сегодня, 21 августа, Верховная Рада сделала важный шаг, приняв новый закон о профессиональном образовании. Это не просто формальность, а настоящая революция для украинских колледжей и техникумов.

Фактически, этот закон — одно из ключевых требований Европейского Союза, чтобы Украина могла получить значительный пакет финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Что теперь изменится для учебных заведений

Суть изменений проста, но очень важна. Учебные заведения получат больше свободы — они смогут сами управлять своими деньгами и нанимать преподавателей, не привязываясь к устаревшим правилам.

Это означает, что финансирование будет зависеть от реальных результатов и качества обучения, а не от бюрократических норм.

Еще одно большое изменение — это привлечение бизнеса. Наблюдательные советы, в которые войдут представители предприятий, теперь будут иметь реальную власть. Они будут участвовать в выборе руководителей, разрабатывать стратегии и финансовые планы.

Читать по теме Мобилизация студентов: кто подлежит призыву Кто из студентов подлежит призыву и как законно выехать из Украины — смотри в нашем материале.

Благодаря этому, учебные программы будут максимально соответствовать требованиям рынка труда, и выпускники смогут быстрее найти работу.

Кроме того, закон вводит гранты на дуальное образование. Это позволит студентам получать государственную поддержку для обучения непосредственно на предприятиях.

Такой подход уже давно успешно работает в Европе. Также исчезнут старые названия вроде ПТУ, а вместо них появятся профессиональные колледжи и учебные центры, что поможет изменить устаревшее представление о профтехобразовании.

Все эти реформы — это не просто модернизация, а стратегическое решение. Они направлены не только на повышение престижа профессионального образования, но и на то, чтобы сделать его гибким, современным и действительно полезным для экономики страны.

Напомним, что закон о развитии волонтерства в системе образования стал первым, принятым парламентом в 2025 году. За него единогласно проголосовали 298 народных депутатов, а президент Владимир Зеленский подписал документ 30 апреля.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!