Без ПТУ: Рада прийняла новий закон про професійну освіту

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада зробила важливий крок, ухваливши новий закон про професійну освіту. Це не просто формальність, а справжня революція для українських коледжів і технікумів.

Фактично, цей закон — одна з ключових вимог Європейського Союзу, щоб Україна могла отримати значний пакет фінансової допомоги в рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Що тепер зміниться для закладів освіти

Суть змін проста, але дуже важлива. Заклади освіти отримають більше свободи — вони зможуть самі керувати своїми грошима і наймати викладачів, не прив’язуючись до застарілих правил.

Це означає, що фінансування залежатиме від реальних результатів і якості навчання, а не від бюрократичних норм.

Ще одна велика зміна — це залучення бізнесу. Наглядові ради, до яких увійдуть представники підприємств, тепер матимуть реальну владу. Вони будуть брати участь у виборі керівників, розроблятимуть стратегії та фінансові плани.

Завдяки цьому, навчальні програми будуть максимально відповідати вимогам ринку праці, і випускники зможуть швидше знайти роботу.

Крім того, закон запроваджує гранти на дуальну освіту. Це дозволить студентам отримувати державну підтримку для навчання безпосередньо на підприємствах.

Такий підхід уже давно успішно працює в Європі. Також, зникнуть старі назви на кшталт ПТУ, а натомість з’являться професійні коледжі та навчальні центри, що допоможе змінити застаріле уявлення про профтехосвіту.

Усі ці реформи — це не просто модернізація, а стратегічне рішення. Вони мають на меті не лише підвищити престиж професійної освіти, а й зробити її гнучкою, сучасною та справді корисною для економіки країни.

Нагадаємо, що закон про розвиток волонтерства в системі освіти став першим ухваленим парламентом у 2025 році. За нього одноголосно проголосували 298 народних депутатів, а президент Володимир Зеленський підписав документ 30 квітня.

