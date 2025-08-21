Для тебе Освіта

Без ПТУ: Рада прийняла новий закон про професійну освіту

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Серпня 2025, 21:00
Без ПТУ: Рада прийняла новий закон про професійну освіту
Новий закон про профтехосвіту Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь