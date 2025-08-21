Ошибка при оформлении Пакунок школяра в Дії: почему произошла и что делать

Собрать ребенка в школу влетает в немалую копейку — и большинство родителей уже прочувствовали это на себе, потому что уже успели закупиться необходимым.

Но с 18 августа в приложении Дія родители школьников могут оформлять услугу: Пакунок школяра для первоклассников и получить 5000 гривен.

Эта денежная помощь от государства может хотя бы частично компенсировать расходы, но какое разочарование, когда программа работает с ошибками и система не позволяет завершить оформление.

Какие могут быть причины ошибок в оформлении пакета школьника и как их исправить — разбираемся в материале.

Пакунок школяра в Дії: какие могут быть ошибки при оформлении и как их исправить

При оформлении Пакунка школяра для первоклассников — 5000 грн на канцелярию, одежду и обувь — могут возникать следующие проблемы.

Первое, что может произойти — высветит сообщение: Немає послуги у Дії.

Что делать? Если в разделе: Допомога від держави нет: Пакунок школяра, просто обновите приложение Дія и полностью перезагрузи его.

Также услуга может быть недоступна из-за отсутствия определенных данных о ребенке. Сообщения могут быть следующими:

Услуга недоступна. Информация о вас и ребенке еще не включена в электронную систему управления образованием или внесена с ошибкой. Обратитесь в школу для уточнения данных.

Послуга недоступна. Інформація про вас та дитину ще не внесена до електронної системи управління освітою або внесена з помилкою. Зверніться до школи для уточнення даних.

Дитина не зарахована до школи.

Чтобы исправить эту ошибку, обратитесь в школу, чтобы там проверили и обновили данные. Данные первоклассников следует вносить именно в АИКОМ 2.

Может также появиться сообщение: Немає ID-картки або закордонного паспорта – виплата недоступна.

Как известно, заявку в Дії нельзя подписать без документов, чтобы исправить эту ошибку, придется оформить услугу в органах Пенсионного фонда Украины (это можно сделать с 19.08.2025).

Как работает сервис Пакунок школяра в Дії

Данные обо всех первоклассниках попадают в действие непосредственно от школ. Учебное заведение вносит информацию в систему МОН, а затем эта информация передается в Пенсионный фонд. Пенсионный фонд интегрирует его в Дію.

Почему возникают ошибки в работе Пакунка школяра и как их исправить

На самом деле большинство проблем при оформлении Пакунка школяра связаны не с Дією, а с отсутствием данных или ошибками в школьном реестре.

Чтобы исправить:

Обратись в школу и проверь, внесена ли информация в АИКОМ-2 (именно эта система для первоклассников).

Если есть ошибки, школа должна обновить данные.

После этого информация автоматически синхронизируется с Пенсионным фондом и появляется в Дії.

Пока (по состоянию на 20 августа) система АИКОМ-2 заполнена примерно на 50%. Остальные первоклассники смогут воспользоваться сервисом, когда школы внесут данные.

Это продлится до конца августа — по инструкции МОН.

Вопросы родителей о других возможных проблемах с выплатами Пакунка школяра

Также у родителей часто возникают вопросы:

Можно ли получить средства на Пакунок школяра, если в Дії нет свидетельства о рождении ребенка.

Оказывается, это не проблема, потому что данные поступают от школ через МОН и Пенсионный фонд, а не непосредственно из свидетельства в Дії.

Можно ли получить средства на Пакунок школяра, если ребенок учится в частной школе или находится на онлайн-обучении.

На самом деле, программа доступна для всех школ: государственных, коммунальных, частных, главное, чтобы школа направила правильные данные. Дети могут учиться онлайн или офлайн, главное, чтобы школа была украинская и ребенок находился в Украине.

А вот если ребенок временно проживает за границей, выплата недоступна.

Где можно потратить средства из Пакунка школяра?

Здесь конкретного списка магазинов нет. Можно тратить в магазинах с соответствующими кодами МСС:

5641 — детская одежда;

5651 — одежда для всей семьи;

5661 — обувь;

5943 — канцелярия и школьные принадлежности.

Проверить код можно онлайн или уточнить в кассе.

