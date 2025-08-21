Ошибка при оформлении Пакунок школяра в Дії: почему произошла и что делать

Собрать ребенка в школу влетает в немалую копейку — и большинство родителей уже прочувствовали это на себе, потому что уже успели закупиться необходимым.
Но с 18 августа в приложении Дія родители школьников могут оформлять услугу: Пакунок школяра для первоклассников и получить 5000 гривен.
Эта денежная помощь от государства может хотя бы частично компенсировать расходы, но какое разочарование, когда программа работает с ошибками и система не позволяет завершить оформление.
Какие могут быть причины ошибок в оформлении пакета школьника и как их исправить — разбираемся в материале.
Пакунок школяра в Дії: какие могут быть ошибки при оформлении и как их исправить
При оформлении Пакунка школяра для первоклассников — 5000 грн на канцелярию, одежду и обувь — могут возникать следующие проблемы.
Первое, что может произойти — высветит сообщение: Немає послуги у Дії.
Что делать? Если в разделе: Допомога від держави нет: Пакунок школяра, просто обновите приложение Дія и полностью перезагрузи его.
Также услуга может быть недоступна из-за отсутствия определенных данных о ребенке. Сообщения могут быть следующими:
Услуга недоступна. Информация о вас и ребенке еще не включена в электронную систему управления образованием или внесена с ошибкой. Обратитесь в школу для уточнения данных.
-
Послуга недоступна. Інформація про вас та дитину ще не внесена до електронної системи управління освітою або внесена з помилкою. Зверніться до школи для уточнення даних.
-
Дитина не зарахована до школи.
Чтобы исправить эту ошибку, обратитесь в школу, чтобы там проверили и обновили данные. Данные первоклассников следует вносить именно в АИКОМ 2.
Может также появиться сообщение: Немає ID-картки або закордонного паспорта – виплата недоступна.
Как известно, заявку в Дії нельзя подписать без документов, чтобы исправить эту ошибку, придется оформить услугу в органах Пенсионного фонда Украины (это можно сделать с 19.08.2025).
Как работает сервис Пакунок школяра в Дії
Данные обо всех первоклассниках попадают в действие непосредственно от школ. Учебное заведение вносит информацию в систему МОН, а затем эта информация передается в Пенсионный фонд. Пенсионный фонд интегрирует его в Дію.
Почему возникают ошибки в работе Пакунка школяра и как их исправить
На самом деле большинство проблем при оформлении Пакунка школяра связаны не с Дією, а с отсутствием данных или ошибками в школьном реестре.
Чтобы исправить:
- Обратись в школу и проверь, внесена ли информация в АИКОМ-2 (именно эта система для первоклассников).
- Если есть ошибки, школа должна обновить данные.
- После этого информация автоматически синхронизируется с Пенсионным фондом и появляется в Дії.
Пока (по состоянию на 20 августа) система АИКОМ-2 заполнена примерно на 50%. Остальные первоклассники смогут воспользоваться сервисом, когда школы внесут данные.
Это продлится до конца августа — по инструкции МОН.
Вопросы родителей о других возможных проблемах с выплатами Пакунка школяра
Также у родителей часто возникают вопросы:
- Можно ли получить средства на Пакунок школяра, если в Дії нет свидетельства о рождении ребенка.
Оказывается, это не проблема, потому что данные поступают от школ через МОН и Пенсионный фонд, а не непосредственно из свидетельства в Дії.
- Можно ли получить средства на Пакунок школяра, если ребенок учится в частной школе или находится на онлайн-обучении.
На самом деле, программа доступна для всех школ: государственных, коммунальных, частных, главное, чтобы школа направила правильные данные. Дети могут учиться онлайн или офлайн, главное, чтобы школа была украинская и ребенок находился в Украине.
А вот если ребенок временно проживает за границей, выплата недоступна.
- Где можно потратить средства из Пакунка школяра?
Здесь конкретного списка магазинов нет. Можно тратить в магазинах с соответствующими кодами МСС:
- 5641 — детская одежда;
- 5651 — одежда для всей семьи;
- 5661 — обувь;
- 5943 — канцелярия и школьные принадлежности.
Проверить код можно онлайн или уточнить в кассе.
