Помилка при оформленні Пакунка школяра в Дії: чому сталася і що робити

Зібрати дитину до школи влітає у чималу копійчину — і більшість батьків вже відчули це на собі, бо встигли закупитися завчасно.

Та від 18 серпня у застосунку Дія батьки школярів можуть оформити послугу Пакунок школяра для першокласників і отримати 5000 гривень.

Ця грошова допомога від держави може хоча б частково компенсувати витрати, але яке розчарування, коли програма працює з помилками й система не дозволяє завершити оформлення.

Які можуть бути причини помилок в оформленні пакунка школяра і як їх виправити — розбираємось у матеріалі.

Пакунок школяра в Дії: які можуть бути помилки при оформленні і як їх виправити

При оформленні Пакунка школяра для першокласників — 5000 грн на канцелярію, одяг та взуття — можуть виникати наступні проблеми.

Найперше, що може статися — з’явиться повідомлення: Немає послуги у Дії.

Що робити? Якщо в розділі: Допомога від держави немає: Пакунок школяра, просто онови застосунок Дія та повністю перезавантаж його.

Також послуга може бути недоступна через відсутність певних даних про дитину. Повідомлення можуть бути такими:

Послуга недоступна. Інформація про вас та дитину ще не внесена до електронної системи управління освітою або внесена з помилкою. Зверніться до школи для уточнення даних. Дитина не зарахована до школи.



Причина такого збою в тому, що Пенсійний фонд не знайшов РНОКПП дитини у списках школи через відсутні або некоректні дані в системі АІКОМ.

Щоб виправити цю помилку, звернися до школи, щоб там перевірили та оновили дані. Дані першокласників потрібно вносити саме в АІКОМ 2.

Може також з’явитися повідомлення: Немає ID-картки або закордонного паспорта — виплата недоступна.

Як відомо, заявку в Дії не можна підписати без документів, тож, щоб виправити цю помилку, доведеться оформити послугу в органах Пенсійного фонду України (це можна зробити з 19.08.2025).

Як працює сервіс Пакунок школяра в Дії

Дані про всіх першокласників потрапляють у Дію безпосередньо від шкіл. Навчальний заклад вносить інформацію до системи МОН, а потім ця інформація передається до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд інтегрує їх у Дію.

Чому виникають помилки в роботі Пакунка школяра і як їх виправити

Насправді більшість проблем під час оформлення Пакунка школяра пов’язані не з Дією, а з відсутністю даних або помилками у шкільному реєстрі.

Щоб виправити:

Звернися до школи та перевір, чи внесена інформація в АІКОМ-2 (саме ця система для першокласників).

Якщо є помилки — школа має оновити дані.

Після цього інформація автоматично синхронізується з Пенсійним фондом і з’являється у Дії.

Поки що (станом на 20 серпня) система АІКОМ-2 заповнена приблизно на 50%. Решта першокласників зможе скористатися сервісом, коли школи внесуть дані.

Це триватиме до кінця серпня — за інструкцією МОН.

Питання батьків про інші можливі проблеми з виплатами Пакунка школяра

Також у батьків часто виникають питання:

Чи можна отримати кошти на Пакунок школяра, якщо в Дії немає свідоцтва про народження дитини.

Виявляється, це не проблема, бо дані надходять від шкіл через МОН і Пенсійний фонд, а не безпосередньо зі свідоцтва у Дії.

Чи можна отримати кошти на Пакунок школяра, якщо дитина навчається у Приватній школі або перебуває на онлайн-навчанні.

Насправді програма доступна для всіх шкіл: державних, комунальних, приватних, головне, щоб школа надіслала правильні дані. Діти можуть навчатися онлайн або офлайн, головне, щоб школа була українська і дитина перебувала в Україні.

А от якщо дитина тимчасово проживає за кордоном, виплата недоступна.

Де можна витратити кошти з Пакунка школяра?

Тут конкретного переліку магазинів немає. Можна витрачати у магазинах з відповідними кодами МСС:

5641 — дитячий одяг; 5651 — одяг для всієї родини; 5661 — взуття; 5943 — канцелярія та шкільне приладдя;



Перевірити код можна онлайн або уточнити на касі.

Читай також, як економно зібрати дитину до школи у 2025 — лайфхаки та поради, як і коли краще придбати форму, взуття, портфель та усіляке шкільне приладдя.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!