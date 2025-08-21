Для тебе Освіта

Помилка при оформленні Пакунка школяра в Дії: чому сталася і що робити

Ольга Петухова, редакторка сайту 21 Серпня 2025, 13:30 4 хв.
помилка пакунок школяра
Фото Pexels

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Помилка
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