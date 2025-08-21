Помилка при оформленні Пакунка школяра в Дії: чому сталася і що робити

Зібрати дитину до школи влітає у чималу копійчину — і більшість батьків вже відчули це на собі, бо встигли закупитися завчасно.
Та від 18 серпня у застосунку Дія батьки школярів можуть оформити послугу Пакунок школяра для першокласників і отримати 5000 гривень.
Ця грошова допомога від держави може хоча б частково компенсувати витрати, але яке розчарування, коли програма працює з помилками й система не дозволяє завершити оформлення.
Які можуть бути причини помилок в оформленні пакунка школяра і як їх виправити — розбираємось у матеріалі.
Пакунок школяра в Дії: які можуть бути помилки при оформленні і як їх виправити
При оформленні Пакунка школяра для першокласників — 5000 грн на канцелярію, одяг та взуття — можуть виникати наступні проблеми.
Найперше, що може статися — з’явиться повідомлення: Немає послуги у Дії.
Що робити? Якщо в розділі: Допомога від держави немає: Пакунок школяра, просто онови застосунок Дія та повністю перезавантаж його.
Також послуга може бути недоступна через відсутність певних даних про дитину. Повідомлення можуть бути такими:
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Послуга недоступна. Інформація про вас та дитину ще не внесена до електронної системи управління освітою або внесена з помилкою. Зверніться до школи для уточнення даних.
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Дитина не зарахована до школи.
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Причина такого збою в тому, що Пенсійний фонд не знайшов РНОКПП дитини у списках школи через відсутні або некоректні дані в системі АІКОМ.
Щоб виправити цю помилку, звернися до школи, щоб там перевірили та оновили дані. Дані першокласників потрібно вносити саме в АІКОМ 2.
Може також з’явитися повідомлення: Немає ID-картки або закордонного паспорта — виплата недоступна.
Як відомо, заявку в Дії не можна підписати без документів, тож, щоб виправити цю помилку, доведеться оформити послугу в органах Пенсійного фонду України (це можна зробити з 19.08.2025).
Як працює сервіс Пакунок школяра в Дії
Дані про всіх першокласників потрапляють у Дію безпосередньо від шкіл. Навчальний заклад вносить інформацію до системи МОН, а потім ця інформація передається до Пенсійного фонду. Пенсійний фонд інтегрує їх у Дію.
Чому виникають помилки в роботі Пакунка школяра і як їх виправити
Насправді більшість проблем під час оформлення Пакунка школяра пов’язані не з Дією, а з відсутністю даних або помилками у шкільному реєстрі.
Щоб виправити:
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Звернися до школи та перевір, чи внесена інформація в АІКОМ-2 (саме ця система для першокласників).
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Якщо є помилки — школа має оновити дані.
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Після цього інформація автоматично синхронізується з Пенсійним фондом і з’являється у Дії.
Поки що (станом на 20 серпня) система АІКОМ-2 заповнена приблизно на 50%. Решта першокласників зможе скористатися сервісом, коли школи внесуть дані.
Це триватиме до кінця серпня — за інструкцією МОН.
Питання батьків про інші можливі проблеми з виплатами Пакунка школяра
Також у батьків часто виникають питання:
- Чи можна отримати кошти на Пакунок школяра, якщо в Дії немає свідоцтва про народження дитини.
Виявляється, це не проблема, бо дані надходять від шкіл через МОН і Пенсійний фонд, а не безпосередньо зі свідоцтва у Дії.
- Чи можна отримати кошти на Пакунок школяра, якщо дитина навчається у Приватній школі або перебуває на онлайн-навчанні.
Насправді програма доступна для всіх шкіл: державних, комунальних, приватних, головне, щоб школа надіслала правильні дані. Діти можуть навчатися онлайн або офлайн, головне, щоб школа була українська і дитина перебувала в Україні.
А от якщо дитина тимчасово проживає за кордоном, виплата недоступна.
- Де можна витратити кошти з Пакунка школяра?
Тут конкретного переліку магазинів немає. Можна витрачати у магазинах з відповідними кодами МСС:
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5641 — дитячий одяг;
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5651 — одяг для всієї родини;
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5661 — взуття;
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5943 — канцелярія та шкільне приладдя;
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Перевірити код можна онлайн або уточнити на касі.
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