Образование

Пробный НМТ-2025: состоится ли в этом году и как подготовиться к экзаменам

Ирина Танасийчук, журналист сайта 15 мая 2025, 13:00
пробне нмт 2025
Фото Unsplash
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