Пробный НМТ-2025: состоится ли в этом году и как подготовиться к экзаменам

Многих абитуриентов интересует вопрос, где сдать и как зарегистрироваться на пробном НМТ. Однако отметим, что в этом году Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) не делал объявлений о пробных тестированиях для учеников.

В 2024 году пробное НМТ отменили, так что и в этом году его тоже не будет. Уже с 14 мая началась основная сессия, которая продлится до 25 июня. Но пройти самостоятельное пробное НМТ-2025 можно онлайн с помощью тренировочных упражнений, о которых расскажем поподробнее.

Где пройти пробное НМТ-2025: тренировочные упражнения и демонстрационные тесты

На сайте УЦОКО можно найти демонстрационные варианты НМТ для каждого из предметов: украинской, математики, английской, истории Украины, географии, физики, химии и других.

Пройти подготовку к экзаменам можно на образовательной платформе Всеукраинской школы онлайн. Там собраны тренировочные варианты предметных тестов, а за основу взяты тесты НМТ-2024 по украинскому языку и литературе, математике, иностранным языкам и т.д. Заметим, что на этом ресурсе требуется регистрация.

Варианты НМТ и ВНО предыдущих лет предлагает сайт ЗНО-ОНЛАЙН. Здесь аналогично доступны варианты тестов для всех предметов. Также для подготовки доступны подборки визуальных объектов и список исторических дат.

НМТ-2025: что нужно знать

Основная сессия НМТ-2025 продлится до 25 июня, а дополнительная начнется 14 июля и продлится до 25 июля.

До 14 мая абитуриенты могли зарегистрироваться для прохождения НМТ во время дополнительных сессий. К ним допускаются ученики, которые не смогли сдать экзамен во время основной сессии по уважительным причинам и те, кто регистрировался в основной период регистрации, но им было отказано.

Изменения в регистрационные данные можно внести до 19 мая. Приглашение с датой, местом и временем НМТ для участников дополнительной сессии появится в персональном кабинете участника с 11 июля.

Информация о результатах основных сессий НМТ по шкале 100–200 баллов будет размещена в персональных кабинетах до 4 июля, дополнительных — до 30 июля.

Также узнай, когда подавать документы в вузы после составления НМТ.

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