Освіта

Пробний НМТ-2025: чи відбудеться цього року та як підготуватися до іспитів

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 15 Травня 2025, 13:00
пробне нмт 2025
Фото Unsplash
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