Пробний НМТ-2025: чи відбудеться цього року та як підготуватися до іспитів

Багатьох абітурієнтів цікавить питання, де скласти та як зареєструватися на пробне НМТ. Однак зазначимо, що цього року Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) не робив оголошень щодо пробних тестувань для учнів.

У 2024 році пробне НМТ скасували, тож і цього року його теж не буде. Вже з 14 травня почалася основна сесія, яка продовжаться до 25 червня. Але пройти самостійне пробне НМТ-2025 можна онлайн за допомогою тренувальних вправ, про які розкажемо детальніше.

Де пройти пробне НМТ-2025: тренувальні вправи та демонстраційні тести

На сайті УЦОЯО можна знайти демонстраційні варіанти НМТ для кожного з предметів: української, математики, англійської, історії України, географії, фізики, хімії та інших.

Пройти підготовку до екзаменів можна на освітній платформі Всеукраїнської школи онлайн. Там зібрані тренувальні варіанти предметних тестів, а за основу взято тести НМТ-2024 з української мови та літератури, математики, іноземних мов тощо. Зауважимо, що на цьому ресурсі потрібна реєстрація.

Варіанти НМТ та ЗНО попередніх років пропонує сайт ЗНО-ОНЛАЙН. Тут аналогічно доступні варіанти тестів для всіх предметів. Також для підготовки доступні добірки візуальних об’єктів та перелік історичних дат.

НМТ-2025: що треба знати

Основна сесія НМТ-2025 триватиме до 25 червня, а додаткова розпочнеться 14 липня та продовжиться до 25 липня.

До 14 травня абітурієнти мали змогу зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій. До них допускаються учні, які не змогли скласти іспит під час основної сесії з поважних причин та ті, хто реєструвалися в основний період реєстрації, але їм було відмовлено.

Зміни до реєстраційних даних можна внести до 19 травня. Запрошення з датою, місцем та часом НМТ для учасників додаткової сесії з’явиться в персональному кабінеті учасника з 11 липня.

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено в персональних кабінетах до 4 липня, додаткових — до 30 липня.

Також дізнайся, коли подавати документи до вишів після складання НМТ.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.