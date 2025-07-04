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Таблица перевода баллов ЕПВЭ-2025: объясняем, как просто пользоваться ею

Ольга Петухова, редактор сайта 04 июля 2025, 17:15
переведение баллов ЕПВЄ
Фото Pexels

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