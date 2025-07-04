Таблица перевода баллов ЕПВЭ-2025: объясняем, как просто пользоваться ею

Чтобы узнать свой результат Единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВЭ) 2025 года, поступающему нужно сначала рассчитать тестовый балл, а затем перевести его в рейтинговый (от 100 до 200 баллов). На самом деле, это довольно простой процесс, если разобраться в деталях.

Таблица перевода баллов ЕПВЄ и конкретный пример расчета для тебя в материале.

Перевод баллов ЕПВЭ 2025: объясняем на примере

Определяем тестовый балл: на первом этапе поступающий должен подсчитать, сколько правильных ответов он дал в тесте. За каждый правильный ответ дается один балл. Тесты бывают двух типов.

В подавляющем большинстве специальностей, как, например, экономика, право, политология, психология, ІТ и т.д. — 140 тестовых заданий, на каждое нужно выбрать один правильный ответ.

В тесте по учету и финансам — 126 заданий со стандартным выбором одного ответа + 14 заданий с кратким ответом, вместе тоже 140 максимум.

Если, например, в тесте по политологии ты дал (-а) правильные ответы на 97 из 140 вопросов — твой тестовый балл равен 97.

Но при поступлении в магистратуру вузы пользуются другой шкалой с показателями от 100 до 200, поэтому нужно сделать перевод тестовых баллов в рейтинговые.

И тут стоит воспользоваться специальной официальной таблицей для перевода, ее ежегодно утверждает УЦОКО (Украинский центр оценивания качества образования).

Такая таблица учитывает сложность теста, общую успеваемость всех участников, а также определяет условный минимум для поступления.

Сравниваешь свой результат с официальной таблицей перевода баллов, и видишь: 97 тестовых равны 174 рейтинговым баллам по 200-балльной шкале.

Это и есть твой результат для поступления.

Таблица перевода баллов ЕПВЭ в 2025 году

Ознакомься с таблицей, ищи в левой колонке свой тестовый балл, а в правой — рейтинговый. Всё просто.

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