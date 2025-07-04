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Таблиця переведення балів ЄФВВ-2025: пояснюємо, як просто користуватися нею

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Липня 2025, 17:15
переведення балів ЄФВВ
Фото Pexels

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