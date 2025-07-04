Таблиця переведення балів ЄФВВ-2025: пояснюємо, як просто користуватися нею

Щоб дізнатися свій результат Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 2025 року, вступнику потрібно розрахувати тестовий бал, а потім перевести його у рейтинговий (від 100 до 200 балів). Насправді це доволі простий процес, якщо розібратися в деталях.

Таблиця переведення балів ЄФВВ та конкретний приклад розрахунку — для тебе у матеріалі.

Переведення балів ЄФВВ 2025: пояснюємо на прикладі

Спочатку визначається тестовий бал: на першому етапі вступник має підрахувати, скільки правильних відповідей він надав у тесті. За кожну правильну відповідь дається один бал. Тести бувають двох типів.

У переважній більшості спеціальностей, як то економіка, право, політологія, психологія, ІТ тощо — 140 тестових завдань, на кожне потрібно вибрати одну правильну відповідь.

Читати на тему Коли будуть результати ЄВІ 2025: що мають знати вступники на магістратуру та аспірантуру Де подивитися і як порахувати результати ЄВІ та ЄФВВ? Розповідаємо в матеріалі.

У тесті з обліку та фінансів — 126 завдань зі стандартним вибором однієї відповіді + 14 завдань з короткою відповіддю, разом теж 140 максимум.

Якщо, приміром, в тесті з політології ти дав (-ла) правильні відповіді на 97 із 140 запитань — твій тестовий бал дорівнює 97.

Але при вступі в магістратуру виші користуються іншою шкалою з показниками від 100 до 200, тож потрібно зробити переведення тестових балів у рейтингові.

А отут варто скористатися спеціальною офіційною таблицею для переведення, її щороку затверджує УЦОЯО (Український центр оцінювання якості освіти).

Така таблиця враховує складність тесту, загальну успішність усіх учасників, а також означує умовний мінімум для вступу.

Порівнюєш свій результат з офіційною таблицею переведення балів, і бачиш: 97 тестових дорівнюють 174 рейтинговим балам за 200-бальною шкалою.

Це і є твій результат для вступу.

Таблиця переведення балів ЄФВВ у 2025 році

Ознайомся з таблицею, шукай у лівій колонці свій тестовий бал, а у правій — рейтинговий. Все просто.

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