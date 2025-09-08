Освіжаючий напій: как правильно сказать на украинском

Украинский язык — красочный и богат, однако иногда его портят неудачные словосочетания. Один из них — освіжаючий напій. Читай в материале, как правильно употреблять эту фразу.
Освіжаючий напій: как правильно говорить
Слово освежающий не относится к исконно украинским словам. Оно образовано по образцу русского, как и многие другие украинские слова.
Ведь окончания -учи, -ючи, -ачи, -ячи активных деепричастий не присущи украинскому языку. Дело в том, что в украинском часто вместо одного слова нужно говорить два и больше. Бывает и так, что не хватает конкретных причастий относительно той или иной ситуации, в связи с чем мы заимствуем их из других языков.
Так что слово освіжаючий следует заменить правильным украинским соответствием. Самое меткое по смыслу слово — освіжний.
Освіжний — вызывающий чувство прохлады, свежести, снимающий чувство усталости, придающий силы и бодрости.
Существует еще несколько слов, соответствующих значению освіжного:
- живодайний;
- оживчий;
- живлючий;
- життєдайний;
- животворний.
Украинские классики также употребляли эти слова. Посмотрите, насколько это было красиво и мелодично.
- Зморене цілоденним блуканням тіло (Павлусеве) вимагало відпочинку, здорового, життєдайного сну (О. Донченко).
- Як суха земля конає від спраги і жадає животворчої води, так і людські душі жадають знання (О. Іваненко).
- Скрізь оживчий вітерець повіває теплим подихом (Марко Вовчок).
Неправильные причастия: в чем проблема
Большинство языковедов советуют избегать деепричастий, заканчивающихся на -ачий, -ячий, -учий, -ючий. Например:
- віруючий — калька по русскому языку, украинским соответствием к которому является вірянин;
- домініючий — тоже не корректен. Правильно употреблять домінантний;
- нападаючий — нападник.
Так что давайте заботиться о чистоте нашего языка!
