Освіжаючий напій: как правильно сказать на украинском

Украинский язык — красочный и богат, однако иногда его портят неудачные словосочетания. Один из них — освіжаючий напій. Читай в материале, как правильно употреблять эту фразу.

Освіжаючий напій: как правильно говорить

Слово освежающий не относится к исконно украинским словам. Оно образовано по образцу русского, как и многие другие украинские слова.

Ведь окончания -учи, -ючи, -ачи, -ячи активных деепричастий не присущи украинскому языку. Дело в том, что в украинском часто вместо одного слова нужно говорить два и больше. Бывает и так, что не хватает конкретных причастий относительно той или иной ситуации, в связи с чем мы заимствуем их из других языков.

Так что слово освіжаючий следует заменить правильным украинским соответствием. Самое меткое по смыслу слово — освіжний.

Освіжний — вызывающий чувство прохлады, свежести, снимающий чувство усталости, придающий силы и бодрости.

Существует еще несколько слов, соответствующих значению освіжного:

живодайний;

оживчий;

живлючий;

життєдайний;

животворний.

Украинские классики также употребляли эти слова. Посмотрите, насколько это было красиво и мелодично.

Зморене цілоденним блуканням тіло (Павлусеве) вимагало відпочинку, здорового, життєдайного сну (О. Донченко).

сну (О. Донченко). Як суха земля конає від спраги і жадає животворчої води, так і людські душі жадають знання (О. Іваненко).

води, так і людські душі жадають знання (О. Іваненко). Скрізь оживчий вітерець повіває теплим подихом (Марко Вовчок).

Неправильные причастия: в чем проблема

Большинство языковедов советуют избегать деепричастий, заканчивающихся на -ачий, -ячий, -учий, -ючий. Например:

віруючий — калька по русскому языку, украинским соответствием к которому является вірянин ;

; домініючий — тоже не корректен. Правильно употреблять домінантний ;

; нападаючий — нападник.

Так что давайте заботиться о чистоте нашего языка!

И все же, к сожалению, не все понимают огромное значение украинского. Читай в материале, почему подростки слушают российское, и что в таких ситуациях следует делать родителям.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!