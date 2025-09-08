Освіжаючий напій: як правильно сказати українською

Українська мова — барвиста й багата, проте іноді її псують невдалі словосполучення. Одне з них — освіжаючий напій. Читай у матеріалі, як правильно вживати цю фразу.

Освіжаючий напій: як правильно говорити

Слово освіжаючий не належить до питомо українських слів. Воно утворене за зразком російської, як і чимало інших українських слів.

Адже закінчення -учи, -ючи, -ачи, -ячи активних дієприкметників не є властивими українській мові. Річ у тім, що в українській часто замість одного слова треба говорити два і більше. Буває й так, що бракує конкретних дієприкметників щодо тієї чи іншої ситуації, у зв’язку з чим ми запозичуємо їх з інших мов.

Отож слово освіжаючий слід замінити на правильний український відповідник. Найбільш влучне за сенсом слово — освіжний.

Освіжний — такий, що викликає почуття прохолоди, свіжості, знімає відчуття утоми, надає сил та бадьорості.

Існує ще декілька слів, що відповідні за значенням до освіжного:

живодайний;

оживчий;

живлючий;

життєдайний;

животворний.

Українські класики також вживали ці слова. Подивіться, наскільки це було красиво і мелодійно.

Зморене цілоденним блуканням тіло (Павлусеве) вимагало відпочинку, здорового, життєдайного сну (О. Донченко).

сну (О. Донченко). Як суха земля конає від спраги і жадає животворчої води, так і людські душі жадають знання (О. Іваненко).

води, так і людські душі жадають знання (О. Іваненко). Скрізь оживчий вітерець повіває теплим подихом (Марко Вовчок).

Неправильні дієприкметники: у чому проблема

Більшість мовознавців радять уникати дієприкметників, що закінчуються на -ачий, -ячий, -учий, -ючий. Наприклад:

віруючий — калька з російської мови, українським відповідником до якої є вірянин ;

; домінуючий — теж не є коректним. Правильно вживати домінантний ;

; нападаючий — нападник.

Отож дбаймо про чистоту нашої мови!

Та все ж, на жаль, не всі розуміють величезне значення української. Читай у матеріалі, чому підлітки слухають російське та що у таких ситуаціях слід робити батькам.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!