Освіжаючий напій: як правильно сказати українською

Українська мова — барвиста й багата, проте іноді її псують невдалі словосполучення. Одне з них — освіжаючий напій. Читай у матеріалі, як правильно вживати цю фразу.
Освіжаючий напій: як правильно говорити
Слово освіжаючий не належить до питомо українських слів. Воно утворене за зразком російської, як і чимало інших українських слів.
Адже закінчення -учи, -ючи, -ачи, -ячи активних дієприкметників не є властивими українській мові. Річ у тім, що в українській часто замість одного слова треба говорити два і більше. Буває й так, що бракує конкретних дієприкметників щодо тієї чи іншої ситуації, у зв’язку з чим ми запозичуємо їх з інших мов.
Отож слово освіжаючий слід замінити на правильний український відповідник. Найбільш влучне за сенсом слово — освіжний.
Освіжний — такий, що викликає почуття прохолоди, свіжості, знімає відчуття утоми, надає сил та бадьорості.
Існує ще декілька слів, що відповідні за значенням до освіжного:
- живодайний;
- оживчий;
- живлючий;
- життєдайний;
- животворний.
Українські класики також вживали ці слова. Подивіться, наскільки це було красиво і мелодійно.
- Зморене цілоденним блуканням тіло (Павлусеве) вимагало відпочинку, здорового, життєдайного сну (О. Донченко).
- Як суха земля конає від спраги і жадає животворчої води, так і людські душі жадають знання (О. Іваненко).
- Скрізь оживчий вітерець повіває теплим подихом (Марко Вовчок).
Неправильні дієприкметники: у чому проблема
Більшість мовознавців радять уникати дієприкметників, що закінчуються на -ачий, -ячий, -учий, -ючий. Наприклад:
- віруючий — калька з російської мови, українським відповідником до якої є вірянин;
- домінуючий — теж не є коректним. Правильно вживати домінантний;
- нападаючий — нападник.
Отож дбаймо про чистоту нашої мови!
