Частные школы без русского: нардепы хотят изменить законодательство

Нардепы предлагают внести изменения в закон О полном среднем образовании и не разрешить использование русского языка в частных школах — детали в нашем материале.

В частных школах не будет русского: что известно об инициативе

Соответствующий законопроект, запрещающий использовать язык государства-агрессора в частных школах, уже опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Сегодня частные школы могут самостоятельно определять язык обучения, однако авторы инициативы предлагают добавить уточнения по русскому языку.

По словам нардепов, цель — сделать невозможным преподавание в таких заведениях на русском языке.

Читать по теме В Киеве обнаружили подпольную российскую школу при монастыре: МОН отреагировало Все материалы были переданы в Государственную службу качества образования Украины.

В пояснительной записке, прикрепленной к законопроекту, отмечается, что согласно данным МОН в 2023/2024 учебном году более 98% украинских школ проводили обучение на государственном языке.

В восьми областях до сих пор функционируют школы, где уроки проводят языками нацменьшинств или коренных народов, а украинский язык преподается отдельным предметом. В частности, такие школы находятся в следующих регионах:

Днепропетровская обл. — 0,125% заведений;

Закарпатская — 18,8%;

Львовская — 0,37%;

Одесская — 2,47%;

Харьковская — 0,16%;

Хмельницкая — 0,38%;

Черновицкая — 18,8%;

Киев — 0,36%.

До начала полномасштабного вторжения в Украину насчитывалось 55 заведений с обучением на русском языке. После начала агрессии таких заведений осталось два: одна частная школа в Харьковской области, другая — в Днепропетровской.

Раньше мы писали, как выбрать частную школу — читай в материале, на что стоит обратить внимание при выборе учебного заведения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!