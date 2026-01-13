Частные школы без русского: нардепы хотят изменить законодательство

Нардепы предлагают внести изменения в закон О полном среднем образовании и не разрешить использование русского языка в частных школах — детали в нашем материале.
В частных школах не будет русского: что известно об инициативе
Соответствующий законопроект, запрещающий использовать язык государства-агрессора в частных школах, уже опубликован на сайте Верховной Рады Украины.
Сегодня частные школы могут самостоятельно определять язык обучения, однако авторы инициативы предлагают добавить уточнения по русскому языку.
По словам нардепов, цель — сделать невозможным преподавание в таких заведениях на русском языке.
В пояснительной записке, прикрепленной к законопроекту, отмечается, что согласно данным МОН в 2023/2024 учебном году более 98% украинских школ проводили обучение на государственном языке.
В восьми областях до сих пор функционируют школы, где уроки проводят языками нацменьшинств или коренных народов, а украинский язык преподается отдельным предметом. В частности, такие школы находятся в следующих регионах:
- Днепропетровская обл. — 0,125% заведений;
- Закарпатская — 18,8%;
- Львовская — 0,37%;
- Одесская — 2,47%;
- Харьковская — 0,16%;
- Хмельницкая — 0,38%;
- Черновицкая — 18,8%;
- Киев — 0,36%.
До начала полномасштабного вторжения в Украину насчитывалось 55 заведений с обучением на русском языке. После начала агрессии таких заведений осталось два: одна частная школа в Харьковской области, другая — в Днепропетровской.
