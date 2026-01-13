Приватні школи без російської: нардепи хочуть змінити законодавство

Нардепи пропонують внести зміни до закону Про повну загальну середню освіту та не дозволити використання російської мови у приватних школах — деталі в нашому матеріалі.

У приватних школах не буде російської: що відомо про ініціативу

Відповідний законопроект, який забороняє використовувати мову держави-агресора у приватних школах, уже опублікований на сайті Верховної Ради України.

Сьогодні приватні школи мають змогу самостійно визначати мову навчання, однак автори ініціативи пропонують додати уточнення щодо російської мови.

За словами нардепів, це має на меті унеможливити викладання в таких закладах російською мовою.

У пояснювальній записці, яка прикріплена до законопроекту зазначається, що згідно з даними МОН у 2023/2024 навчальному році понад 98% українських шкіл проводили навчання державною мовою.

Водночас у восьми областях і досі функціонують школи, де уроки проводять мовами нацменшин або корінних народів, а українська мова викладається окремим предметом. Зокрема такі школи знаходяться в наступних регіонах:

Дніпропетровська обл. — 0,125% закладів;

Закарпатська — 18,8%;

Львівська — 0,37%;

Одеська — 2,47%;

Харківська — 0,16%;

Хмельницька — 0,38%;

Чернівецька — 18,8%;

Київ — 0,36%.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні налічувалося 55 закладів з навчанням російською мовою. Після початку агресії таких заклади лишилось два: одна приватна школа у Харківській області, інша — в Дніпропетровській.

