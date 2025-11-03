Общая карта Monobank: как делить счет и контролировать расходы

В приложении monobank появилась новая функция — совместные карты. Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

Он отметил, что теперь пользователи смогут делиться доступом к своей карте с близким человеком — без необходимости постоянно переводить деньги или передавать пластиковую карту.

Что такое совместная карта Monobank

Совместная карта — это отдельная виртуальная карта с собственным номером, привязанная к вашему счету. Баланс на ней общий, но каждый пользователь видит только свои расходы.

Тот, кто открывает доступ, может установить лимит расходов на месяц, контролировать покупки и в любой момент закрыть совместный доступ.

Как поделиться картой Monobank

Чтобы активировать функцию, нужно обновить приложение и под своей картой нажать кнопку Открыть доступ. Далее выбираешь человека, которому ты доверяешь, и задаешь ограничения по сумме расходов.

Читать по теме Кто выиграл миллион гривен от Monobank — детали розыгрыша Так кто же одержал победу?

Получатель доступа автоматически получает собственную уникальную карту — с новым номером, но с общим балансом. Расходы по ней сразу отображаются у владельца счета.

Как работают совместные карты Monobank

Функция создана для удобного управления совместными финансами — например, в семье, с партнером или для помощи родителям и детям.

Теперь не нужно делать бесконечные переводы — достаточно предоставить доступ к общему счету и контролировать расходы в реальном времени.

Чтобы было и удобно, и по закону, у получателя создается собственная карта с уникальным номером, но баланс остается общим, — отметил Гороховский.

Читайте также: Monobank запустил маркетплейс — что известно и как это работает.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!