Кто выиграл миллион гривен от Monobank — детали розыгрыша

На прошлой неделе Олег Гороховский, владелец Monobank, анонсировал несколько розыгрышей в честь 10 миллионов клиентов в банке. Сегодня состоялся розыгрыш двух призов — читай в материале, кто победил и как проходил конкурс.

Розыгрыш Monobank на миллион гривен: кто победил

Розыгрыш подарков состоялся на Instagram-странице Михаила Рогальского в прямом эфире вместе с самим Олегом Гороховским. Как отмечалось в эфире, победителя выбирал рандомайзер и выигрываешь ли ты, или нет, определялось исключительно удачей. Напомним, что участие на миллион гривен могли принять только те, кто собрал все 50 лимонов в приложении.

На миллион гривен претендовало более 700 тысяч участников и клиентов банка. Рандомайзер определил, что победу одержал определенный Артём Харченко. Михаил с Олегом пытались дозвониться победителю, однако у них ничего не получилось — Артем не взял трубку. После нескольких попыток связаться с ним было решено разыграть детский подарок за 50 собранных лимонов, а именно поездка в Диснейленд.

Читать по теме Розыгрыш Monobank — кто получил iPhone и шоколадные монеты Ищи себя в списках призеров Монобанк и читай о следующем розыгрыше.

Розыгрыш Monobank: кто выиграл поездку в Диснейленд

Поездка в Париж тоже была одним из подарков за 50 собранных лимонов, но только для детей и держателей Детских карт. Детей, которые собрали все лимоны, было значительно меньше — почти 3000 участников.

В этом розыгрыше победил Даниил Джуранюк — Олег Гороховский попросил в эфире связаться его родителям с представителями Monobank для выдачи приза. Стоит отметить, что Даниил сможет уехать не сам — по условиям конкурса он сможет взять с собой еще четырех своих друзей.

Победить в конкурсе мог каждый, ведь розыгрыш призов проходил на платформе, которую часто используют и другие блоггеры и волонтеры. Шансы были у каждого уровня, хотя и слишком малы — всего 0,00000134868% на миллион гривен и 0,00035373187% на поездку в Диснейленд.

Фото: коллаж Pexels, Deposit Photos.

Также в приложении Monobank запустили маркетплейс — читай в материале, что о нем известно.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!