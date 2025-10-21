Хто виграв мільйон гривень від Monobank — деталі розіграшу

Минулого тижня Олег Гороховський, власник Monobank анонсував декілька розіграшів на честь 10 мільйонів клієнтів у банку. Сьогодні відбувся розіграш двох призів — читай у матеріалі, хто переміг, та як проходив конкурс.

Розіграш Monobank на мільйон гривень: хто переміг

Розіграш подарунків відбувся на Instagram-сторінці Михайла Рогальського у прямому ефірі разом із самим Олегом Гороховським. Як зазначалось в ефірі, переможця обирав рандомайзер і чи виграєш ти, чи ні, визначалось виключно удачею. Нагадаємо, що участь на мільйон гривень могли взяти лиш ті, хто зібрав усі 50 лимонів у додатку.

На мільйон гривень претендувало понад 700 тисяч учасників та клієнтів банку. Рандомайзер визначив, що перемогу здобув певний Артем Харченко. Михайло з Олегом намагались додзвонитись до переможця, однак у них нічого не вийшло — Артем не взяв слухавку. Після декількох спроб зв’язатися з ним, було вирішено розіграти дитячий подарунок за 50 зібраних лимонів, а саме поїздка в Діснейленд.

Розіграш Monobank: хто виграв поїздку в Діснейленд

Поїздка до Парижу теж була одним із подарунком за 50 зібраних лимонів, але лише для дітей та власників Дитячих карток. Дітей, що зібрали всі лимони було значно менше — майже 3000 учасників.

У цьому розіграші переміг Данило Джуранюк — Олег Гороховський попросив у ефірі зв’язатись його батькам з представниками Monobank задля видачі призу. Варто зазначити, що Данило зможе поїхати не сам — за умовами конкурсу, він зможе взяти з собою ще чотирьох своїх друзів.

Перемогти у конкурсі міг кожен, адже розіграш призів відбувалася на платформі, яку часто використовують й інші блогери та волонтери. Шанси були у кожного рівні, хоч і надто малі — лише 0,00000134868% на мільйон гривень та 0,00035373187% на поїздку в Діснейленд.

Фото: колаж Pexels, Deposit Photos.

