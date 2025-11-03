Спільна картка Monobank: як ділити рахунок і контролювати витрати

У застосунку monobank з’явилася нова функція — спільні картки. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Він зазначив, що тепер користувачі зможуть ділитися доступом до власної картки з близькою людиною — без необхідності постійно перекидати гроші або передавати пластик.

Що таке спільна картка Monobank

Спільна картка — це окрема віртуальна картка з власним номером, прив’язана до вашого рахунку. Баланс на ній спільний, але кожен користувач бачить лише свої витрати.

Той, хто відкриває доступ, може встановити ліміт витрат на місяць, контролювати покупки й у будь-який момент закрити спільний доступ.

Як поділитися карткою Monobank

Щоб активувати функцію, потрібно оновити застосунок і під своєю карткою натиснути кнопку Відкрити доступ. Далі обираєш людину, якій довіряєш, і задаєш обмеження на суму витрат.

Отримувач доступу автоматично отримує власну унікальну картку — з новим номером, але спільним балансом. Витрати з неї одразу відображаються у власника рахунку.

Як працюють спільні картки Monobank

Функція створена для зручного управління спільними фінансами — наприклад, у сім’ї, з партнером або для допомоги батькам і дітям.

Тепер не потрібно робити нескінченні перекази — достатньо надати доступ до спільного рахунку й контролювати витрати у реальному часі.

Щоб було і зручно, і по закону, у отримувача створюється власна картка з унікальним номером, але баланс залишається спільним, — зазначив Гороховський.

