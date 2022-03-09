Остаться эмоционально-стабильными: рассказываем как восстанавливать силы во время войны

В первый день был шок. Мы ничего не хотели есть, не могли спать. Прошло две недели, а эмоциональное состояние также страдает от бесчеловечных испытаний для психики.

Наверное, никто из нас никогда за всю свою жизнь не испытывал такой нагрузки на нервную систему. Тем не менее нам необходимо продолжать борьбу, а для нее нужны как физические, так и моральные силы.

Пользователи Instagram уже делятся интересными идеями, как восстановить энергию и поднять свой дух. Предлагаем выбрать один из тех вариантов, который именно тебе может подойти.

Соблюдай нормальное питание и водный режим

Самое необходимое сейчас — это не забывать пить воду, поскольку обезвоживание истощает больше всего. Даже если не чувствуешь жажду, старайтесь делать хотя бы по несколько глотков, но часто.

Если не можешь есть, возможно, даже выворачивает, тогда ешь что-то жидкое. Тоже по несколько глотков с перерывами. К примеру, суп или молочка.

Общайся

Говори с людьми. Желательно с теми, которые более стабильны в своем психоэмоциональном состоянии. Разговоры с ними помогут перенять их настроение и успокоиться.

Однако важно не распространять свое состояние тревожности. Ты можешь просто слушать своих друзей и близких.

Можно написать лично кому-то из знакомых и спросить, как дела. Еще один вариант — сделать историю в Instagram и спросить, кто сейчас спокоен, как им это удается, или же попросить набрасывать хорошие новости.

Делай информационные паузы

Отложи телефон, если чувствуешь, что уровень тревоги зашкаливает. Да, это как раз то, что дается труднее всего в такие моменты.

Однако такая внимательность не повлияет на ситуацию, которая тревожит. А вот 30 минут без проверки новостей могут облегчить ваше состояние. Конечно же, исключением можно выделить необходимость следить за сообщениями о воздушной тревоге.

Обнимайся

Обнимай детей, взрослых, друзей, знакомых, друг друга. Это действительно замечательный антидепрессант.

Это остановит внутренний шторм и поможет ощутить штиль хотя бы на несколько секунд. В конце концов мы обнимались и в мирные времена. Такое воспоминание может нас в них вернуть хотя бы на секунду.

Гимнастика и самомассаж

Хоть пять минут, но несколько раз в день занимайся гимнастикой или физическими упражнениями. Сейчас нам часто приходится находиться в неудобных позах, все скрюченные, неудобно спим, сидим, отчего все мускулы в напряжении.

Пусть к мышцам приливает кровь, пусть производится дофамин и улучшает наше настроение.

Помогай другим

Пока ты делаешь что-нибудь полезное, у тебя не остается времени расклеиваться. Если у тебя есть работа и ты можешь на нее ходить, то, пожалуйста, воспользуйся этой возможностью.

Или всегда можно стать волонтером и почувствовать пользу своих действий для нашего государства. Ты можешь делать что угодно, даже просто посидеть с ребенком своих друзей или знакомых и дать им немного отдохнуть. Или убрать дома, приготовить еду, помыть посуду. Сделать это все — уже стало счастьем.

Чувство юмора

Шути, даже можно по-черному. Здесь нет никаких правил.

Уверена, что все уже видели тысячи примеров народного творчества. Так что всегда можно ее дополнить своими шедеврами жанра.

Кроме того, делись любимыми шутками со своими близкими, друзьями и знакомыми.

Музыка

Может показаться поначалу неуместным. Но секрет в том, что все уместно, если это спасает.

Включи любимую композицию в наушниках. Если есть возможность, можна даже потанцевать. Даже если тревога, а ты в бомбоубежище.

Создавай планы

Планируй свое счастливое будущее. Например, продумай, что будешь делать, когда мы победим. Что сначала сделаешь, когда Украина станет символом свободы и выгонит всех оккупантов?

Что бы вы хотели сделать, когда мы отстроимся и покажем феноменально стремительное развитие?

Однако для того, чтобы думать о будущем, иногда нужно начать еще и действовать. Читай, как быть полезным во время войны – советы Андрея Жельветро.