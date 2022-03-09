Залишатися емоційно-стабільними: розповідаємо як відновлювати сили під час війни

У перший день був шок. Ми нічого не хотіли їсти, не могли спати. Минуло два тижні, а емоційний стан так само страждає від нелюдських випробувань для психіки.

Ймовірно, ніхто з нас ніколи за все своє життя не відчував такого навантаження на нервову систему. Проте нам необхідно продовжувати боротьбу, а для неї потрібні як фізичні, так і моральні сили.

Користувачі Instagram вже діляться між собою цікавими ідеями, як відновити енергію та підняти свій дух. Пропонуємо вибрати один з тих варіантів, який саме тобі може підійти.

Дотримуйся нормального харчування та водного режиму

Найбільш необхідне зараз – це не забувати пити воду, адже зневоднення виснажує найбільше. Навіть якщо не відчуваєш спрагу, намагайся робити хоча б по кілька ковтків, але часто.

Якщо не можеш їсти, можливо, навіть вивертає, тоді їж щось рідке. Теж по кілька ковтків з перервами. Наприклад, суп або молочка.

Спілкуйся

Говори з людьми. Бажано з тими, які стабільніші у своєму психо-емоційному стані. Розмови з ними допоможуть перейняти їх настрій та заспокоїтись самим.

Проте важливо не поширювати свій стан тривожності. Можеш просто слухати своїх друзів та близьких.

Можна також написати особисто комусь зі знайомих та запитатись як справи. Ще один варіант зробити історію в Instagram і запитати хто зараз спокійний, як їм це вдається, або ж попросити накидати гарних новин.

Роби інформаційні паузи

Відкладіть телефон, якщо відчуваєте, що рівень тривоги зашкалює. Так, це якраз те, що дається найважче у такі моменти.

Проте така уважність не вплине на ситуацію, яка тривожить. А ось 30 хвилин без перевірки новин можуть полегшити ваш стан. Звичайно ж, винятком можна назвати потребу слідкувати за повідомленнями про повітряну тривогу.

Обіймайся

Обіймай дітей, дорослих, друзів, знайомих, одне одного. Це насправді чудовий антидепресант.

Це зупинить внутрішній шторм та допоможе відчути штиль хоча б на кілька секунд. Зрештою, обіймались ми й у мирні часи. Така згадка може нас у них повернути хоча б на секунду.

Гімнастика та самомасаж

Хоч п’ять хвилин, але кілька разів на день займайся гімнастикою або ж фізичними вправами. Зараз нам часто доводиться перебувати у незручних позах, усі скрючені, незручно спимо, сидимо, від чого усі м’язи в напрузі.

Нехай до м’язів приливає кров, нехай виробляється дофамін та покращує наш настрій.

Допомогай іншим

Поки ти робиш щось корисне, у тебе не залишається часу розклеюватись. Якщо у тебе є робота і ти маєш змогу на неї ходити, то, будь ласка, скористайся цією можливістю.

Або ж завжди можна стати волонтером та відчути користь своїх дій для нашої держави. Можна робити будь-що, навіть просто посидіти з дитиною своїх друзів чи знайомих і дати їм трохи перепочити. Або ж прибрати вдома, приготувати їжу, помити посуд. Зробити усе це зараз – уже стало щастям.

Почуття гумору

Жартуй, навіть можна по-чорному. Тут немає жодних правил.

Впевнена, що всі вже бачили тисячі прикладів народної творчості. Тож завжди можна її доповнити своїми шедеврами жанру.

Окрім того, діліться улюбленими жартами зі своїми близькими, друзями та знайомими.

Музика

Може здатись спочатку недоречним. Проте секрет у тому, що все доречно, якщо це рятує.

Увімкни тихо у навушниках улюблену композицію. Якщо є на те можливість, можеш навіть потанцювати. Навіть якщо тривога, а ти у бомбосховищі.

Створюй плани

Плануй своє щасливе майбутнє. Наприклад, продумай, що ти будеш робити, коли ми переможемо. Що ти спочатку зробиш, коли Україна стане символом свободи і вижене усіх окупантів?

Що б ви хотіли зробити, коли ми відбудуємось і покажемо феноменально стрімкий розвиток?

Однак для того, щоб думати про майбутнє, іноді потрібно розпочати ще й діяти. Читай, як бути корисним під час війни – поради Андрія Жельветро.