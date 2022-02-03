Отменят ли призыв? В Минобороны пояснили указ президента

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 03 февраля 2022, 13:00
Боєць ЗСУ

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