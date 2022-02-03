Отменят ли призыв? В Минобороны пояснили указ президента

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал указ президента о переходе Украины на профессиональную армию и об отмене военного призыва с 1 января 2024 года.
По его словам, это часть реформ ВСУ, направленных повысить обороноспособность Украины. Намерения полностью отменить призыв на военную службу действительно есть.
С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, — заявил Резников.
С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, — заявил Резников.
Предусмотрены также периодические тренировки и сборы для поддержания навыков, однако о полноценном призыве в ряды ВСУ речь не идет.
В то же время до 2024 года предусмотрена альтернативная подготовка.
— На первом этапе призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3–4 месяца) интенсивная военная подготовка.
Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки.
Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки.
Правительство уже готовит соответствующие законопроекты и подзаконные акты. Впрочем, за них еще должен проголосовать парламент.
Также в МОУ объясняют, что изменения для украинской армии — вынужденная мера. Целью президента было построить такую модель армии, при которой в Кремле и мысли не возникнет о вторжении в Украину.
— Сегодняшний указ президента — это реакция на вызовы, которые стоят перед страной. Они меняются. Россия открыто угрожает масштабной эскалацией.
У нас прибавилось более 1000 км границы, которые нужно защищать, — отметил глава Минобороны.
У нас прибавилось более 1000 км границы, которые нужно защищать, — отметил глава Минобороны.
Напомним, каждый желающий может присоединиться к рядам территориальной обороны, чтобы в случае агрессии быть во всеоружии. Что такое терроборона и кто может стать резервистом, читай по ссылке.