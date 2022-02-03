Отменят ли призыв? В Минобороны пояснили указ президента

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал указ президента о переходе Украины на профессиональную армию и об отмене военного призыва с 1 января 2024 года.

По его словам, это часть реформ ВСУ, направленных повысить обороноспособность Украины. Намерения полностью отменить призыв на военную службу действительно есть.

С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, — заявил Резников.

Предусмотрены также периодические тренировки и сборы для поддержания навыков, однако о полноценном призыве в ряды ВСУ речь не идет.

В то же время до 2024 года предусмотрена альтернативная подготовка.

— На первом этапе призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3–4 месяца) интенсивная военная подготовка.

Пройдя такую ​​подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки.

Правительство уже готовит соответствующие законопроекты и подзаконные акты. Впрочем, за них еще должен проголосовать парламент.

Также в МОУ объясняют, что изменения для украинской армии — вынужденная мера. Целью президента было построить такую ​​модель армии, при которой в Кремле и мысли не возникнет о вторжении в Украину.

— Сегодняшний указ президента — это реакция на вызовы, которые стоят перед страной. Они меняются. Россия открыто угрожает масштабной эскалацией.

У нас прибавилось более 1000 км границы, которые нужно защищать, — отметил глава Минобороны.

Напомним, каждый желающий может присоединиться к рядам территориальной обороны, чтобы в случае агрессии быть во всеоружии. Что такое терроборона и кто может стать резервистом, читай по ссылке.