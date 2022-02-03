Чи скасують призов? Роз’яснення Міноборони щодо указу президента

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 03 Лютого 2022, 13:00
Боєць ЗСУ

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