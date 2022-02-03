Чи скасують призов? Роз’яснення Міноборони щодо указу президента

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував указ президента щодо переходу України на професійну армію та скасування військового призову до 1 січня 2024 року.

За його словами, це — частина реформ ЗСУ, спрямованих підвищити обороноздатність України. Наміри повністю скасувати призов на військову службу справді є.

З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, — заявив Резніков.

Передбачені також періодичні тренування та збори для підтримання навичок, проте про повноцінний призов до лав ЗСУ не йдеться.

Водночас до 2024 року передбачена альтернативна підготовка.

— На першому етапі призов зберігається, проте як альтернатива вводиться короткострокова (3–4 місяці) інтенсивна військова підготовка.

Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички.

Уряд уже готує відповідні законопроекти та підзаконні акти. Утім, їх ще має підтримати парламент.

Також в МОУ пояснюють, що зміни в українському війську — вимушені. Президент мав на меті збудувати таку модель армії, щоб у Кремлі й думки не виникало про наступ на Україну.

— Сьогоднішній указ президента — це реакція на виклики, які стоять перед країною. Вони змінюються. Росія відкрито погрожує масштабною ескалацією.

У нас додалося понад 1000 км кордону, які треба обороняти, — зауважив очільник Міноборони.

Нагадаємо, кожен охочий може долучитися до лав територіальної оборони, щоб у разі агресії бути напоготові. Що таке тероборона та хто може стати резервістом — читайте за посиланням.