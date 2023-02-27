Почему маленькие дети плачут? Причины и как их успокоить

Все маленькие детки плачут, и в этом нет ничего страшного, это даже хорошо, ведь ребенок реагирует на какие-нибудь раздражители.

Не все мамы спокойно реагируют на плач ребенка, у кого-то сразу начинается паника, ведь малыша нужно как-то успокоить. А это только лишние нервы, плохо влияющие на здоровье матерей.

В этом материале мы собрали для тебя советы педиатра-неотолога Ирины Ящук о главных причинах плача ребенка и как его успокоить.

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Ребенок хочет есть

Обычно дети от полугода уже могут показать, что они проголодались, а вот новорожденные могут проявлять желание есть присасыванием ко всему, что находится рядом.

В таком случае нужно быстро реагировать и дать грудь или смесь, если ребенок на искусственном вскармливании. Ребенка следует прикладывать сначала по его потребности, а уже потом ты сможешь устанавливать собственный график.

Малыш запачкался

Никто не хочет ходить в грязной одежде, маленьких деток это тоже касается. Мокрая и грязная одежда влияет на комфорт ребенка. Малыш будет крутиться искать сухое место, даже на руках мамы.

Поэтому если заметила такое поведение, то просто нужно переодеть малыша. Если не обнаружила причину дискомфорта ребенка, то просто загляни к нему в памперс.

Кстати, в первые месяцы жизни малыша, менять подгузник желательно каждые 3 часа.

Холодно или жарко в комнате

Новорожденные бывают очень чувствительны к внешним раздражителям, потому что до этого жили 9 месяцев в теплом месте и в полной темноте. Если твой малыш сыт и в чистом подгузнике, нужно проверить его температуру.

Если она превышает 37,5 градуса, то его нужно раскрыть и переодеть в легкую одежду. И наоборот, если температура тела ниже 36,5 – то нужно одеть потеплее и приложить к груди, чтобы малыш чувствовал мамино тепло.

Малыш хочет спать

От активных игр некоторые малыши просто засыпают от усталости, а есть те, которые наоборот от перевозбуждения не могут уснуть.

В такие моменты нужно создать полную тишину и убрать лишний свет.

Малыш просто соскучился, и хочет мамочкиного тепла

По старым предрассудкам, есть те, кто считает, что если часто брать ребенка на руки, то он привыкнет к ним, а значит будет балованным. Но детишки еще маленькие, и не знают, что такое манипуляции.

Им обычно хочется тепла, потому как уже было указано, они целых 9 месяцев жили у мамы в животике, и сейчас, когда они появились на свет, им тоже хочется твоего тепла.

Поэтому побольше бери ребенка на ручки, обнимай, целуй, клади на животик, разговаривай с малышом — он будет чувствовать твое тепло и заботу, — и не будет плакать.

Боль

Здесь уже сложнее. Этот плач отличается от других, он становится громким, надрывным и ребенка уже не успокоить ручками или грудью. Во время коликов или прорезывания зубов очень сложно отвлечь его внимание, ребенка ничего не будет интересовать, поэтому нужно как можно быстрее найти причину.

Колики начинаются со 2-3 недели жизни и длятся до 3-4 месяцев, поэтому нужно иметь дома препараты, которые помогут ребенку, также есть специальные массажи для новорожденных.

Вторая причина плача может быть из-за прорезывания зубов, это начинается с четвертого месяца, поэтому давай ребенку то, с помощью чего он может почесать десну.

Если же причина в чем-то другом, то нужно вызвать врачей, которые помогут выявить заболевание и помогут ребенку.

Поэтому не нервничай без причины, если твой ребенок плачет, а используй наши рекомендации.

В случае, если плач не останавливается, обратись обязательно к вашему педиатру. А также мы подготовили для тебя материал, чем кормить малыша в условиях войны, ведь он многое изменил в нашей жизни.