Чому маленькі діти плачуть? Причини та як їх заспокоїти

Всі маленькі дітки плачуть, і в цьому немає нічого страшного, це навіть добре, адже дитина реагує на якісь подразники.

Не всі матусі спокійно реагують на плач дитини, у когось відразу починається паніка, адже малюка треба якось заспокоїти. А це лише зайві нерви, які погано впливають на здоров’я мам.

У цьому матеріалі ми зібрали для тебе поради педіатрині-неотологині Ірини Ящук про головні причини плачу дитини та як її заспокоїти.

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Дитина хоче їсти

Зазвичай діти віком від півроку вже можуть показати, що вони зголодніли, а ось новонароджені можуть проявляти бажання їсти присмоктуванням до всього, що знаходиться поруч.

У такому випадку треба швидко реагувати та дати груди, або суміш, якщо дитина на штучному вигодовуванні. Дитину варто прикладати спершу за її потребою, а вже потім ти зможеш встановлювати власний графік.

Малюк забруднився

Ніхто не хоче ходити в брудному одязі, маленьких діток це також стосується. Мокрий і брудний одяг впливає на комфорт дитини. Малюк буде крутитись шукати сухе місце, навіть на руках мами.

Тому якщо помітила таку поведінку, то просто треба переодягнути малюка.

Якщо не виявила причину дискомфорту дитини, то просто заглянь до нього в памперс. До речі, в перші місяці життя малюка, змінювати підгузник бажано кожні 3 години.

Холодно чи спекотно в кімнаті

Новонароджені бувають дуже чуттєві до зовнішніх подразників, бо до цього жили 9 місяців в теплому місці та в повній темряві. Якщо твій малюк ситий та в чистому підгузнику, то треба перевірити його температуру.

Якщо вона перевищує 37,5 градусів, то його потрібно розкрити та переодягти в легкий одяг. І навпаки якщо температура тіла нижче 36.5 – то потрібно одягнути тепліше і прикласти до грудей, щоб малюк відчував мамине тепло.

Малюк хоче спати

Від активних ігор, деякі малюки просто засинають від втоми, а є ті, які навпаки від перезбудження не можуть заснути. В такі моменти потрібно створити повну тишу, та прибрати світло, яке заважатиме.



Малюк просто засумував, та хоче матусиного тепла

За старими забобонами, є ті хто вважає, що якщо часто брати дитину на руки, то вона звикне до них, а значить буде балуваною. Але дітки ще маленькі, і не знають, що таке маніпуляції.

Їм звичайно, хочеться тепла, бо як вже було вказано, вони цілих 9 місяців жили у матусі в животику, і зараз, коли вони з’явилися на світ, їм теж хочеться твого тепла. Тому побільше бери дитину на ручки, обіймай, цілуй, клади на животик, розмовляй з малюком — він відчуватиме твоє тепло та турботу, — і не буде плакати

Біль

Тут вже складніше. Цей плач відрізняється від інших, він стає гучним, надривним, і дитину вже не заспокоїти ручками або груддю. Під час коліків чи прорізування зубів дуже складно відвернути його увагу, дитину нічого не цікавитиме, тому треба якнайшвидше знайти причину.

Коліки починаються з 2-3 тижня життя та тривають до 3-4 місяців, тому потрібно мати вдома препарати, які допоможуть дитині, також є спеціальні масажі для новонароджених. Друга причина плачу може бути через прорізування зубів, це починається з четвертого місяця, тому давай дитині те, за допомогою чого вона може почухати ясна.

Якщо ж причина в чомусь іншому, то треба викликати лікарів, які допоможуть виявити захворювання, та допоможуть дитині.

Тому не нервуй без причини, якщо твоя дитина плаче, а використовуй наші рекомендації.

У разі, якщо плач не зупиняється, звернись обов’язково до вашого педіатра. А також ми підготували для тебе матеріал, чим годувати малюка в умовах війни, адже вона багато чого змінила в нашому житті.