Подарить тепло и новые навыки: кулинарные мастер-классы для детей Украины по инициативе Евгения Клопотенко

Каждый день может принести нам новые открытия. Особенно интересно исследовать мир нашим маленьким украинцам.

Однако сейчас для них это новый и особенно трудный вызов в новой реальности, где им пришлось увидеть войну.

Поэтому Евгений Клопотенко при поддержке UNICEF Ukraine и Министерства образования и науки Украины создал новый проект, который поможет малышам приобрести новые кулинарные умения и справиться с психологическими проблемами.

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Кулинарные мастер-классы пройдут в разных городах Украины. Учить украинских детей будет команда настоящих профессионалов проекта CultFood.

В чем состоит идея кулинарных мастер-классов

Евгений Клопотенко отмечает, что через еду он стремится помочь детям. Кулинар уверен, что именно через процесс приготовления человек может стабилизировать состояние своей психики.

Кроме того, для родителей тоже будет возможность научиться чему-то новому и решить вопросы по воспитанию малышей. Для этого на локациях будет работать психолог, который поможет найти новые способы поддержки детей.

Также в рамках проекта будет работать нутрициолог, который объяснит как взрослым, так и маленьким украинцам принципы правильного питания, чтобы сохранить физическое здоровье.

Где будут проходить кулинарные мастер-классы

Локации выбирались с учетом большей концентрации детей, которым пришлось покинуть свои дома из-за войны. Проект охватит Львовскую, Ровенскую, Хмельницкую, Черновецкую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.

Как присоединиться к кулинарным мастер-классам

Участие в мероприятиях абсолютно бесплатное. Для того чтобы присоединиться к кулинарным мастер-классам, нужно зарегистрироваться в форме по ссылке.

Мастер-классы будут продолжаться до декабря, чтобы помочь как можно большему числу детей.

Однако в наше время малышам нужно учить не только рецепты, но и получать особые знания, чтобы сохранить свою жизнь. Читай увлекательный комикс о минной безопасности для ребенка.

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