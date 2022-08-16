Подарувати тепло та нові навички: кулінарні майстер-класи для дітей України за ініціативою Євгена Клопотенка

Кожен день може принести нам нові відкриття. Особливо цікаво досліджувати світ нашим маленьким українцям.

Проте зараз для них це новий та особливо тяжкий виклик у новій реальності, де їм довелось побачити війну.

Тому Євген Клопотенко за підтримки UNICEF Ukraine та Міністерства освіти та науки України створив новий проект, що допоможе малечі набути нових кулінарних вмінь та впоратись з психологічними проблемами.

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Кулінарні майстер-класи пройдуть у різних містах України. Навчати українських дітей буде команда справжніх професіоналів проекту CultFood.

У чому полягає ідея кулінарних майстер-класів

Євген Клопотенко зазначає, що через їжу він прагне допомогти дітям. Кулінар впевнений, що саме через процес приготування людина може стабілізувати стан своєї психіки.

Крім того, для батьків теж буде можливість навчитись чогось нового та розв’язати питання з виховання малечі. Для цього на локаціях працюватиме психолог, що допоможе знайти нові способи підтримки для дітей.

Також у рамках проекту працюватиме нутриціолог, який пояснить як дорослим, так і маленьким українцям принципи правильного харчування, щоб зберегти фізичне здоров’я.

Де будуть проходити кулінарні майстер-класи

Локації обирались з огляду на більшу концентрацію дітей, яким довелось покинути свої домівки через війну. Проект охопить Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку, Тернопільську, Івано-Франківську та Закарпатську області.

Як можна долучитись до кулінарних майстер-класів

Участь у заходах абсолютно безкоштовна. Для того, щоб приєднатись до кулінарних майстер-класів, потрібно зареєструватись у формі за посиланням.

Триватимуть майстер-класи до грудня, щоб допомогти якомога більшій кількості дітей.

Однак у наш час малечі потрібно вчити не лише рецепти, але й отримувати особливі знання, щоб зберегти своє життя. Читай захопливий комікс про мінну безпеку для дитини.

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