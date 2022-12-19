Не только социальные выплаты: гайд о помощи, которую могут получить ВПЛ с инвалидностью

Миллионы украинцев стали вынужденными внутренними переселенцами. Государство, международные организации, волонтерские инициативы поддерживают внутренне перемещенных лиц и, в частности, людей с инвалидностью.
Несмотря на это, не все люди могут знать свои права. В организации людей с инвалидностью Fight For Right для platfor.ma рассказали о помощи, которую могут получить ВПЛ с инвалидностью.
Украина и международные организации поддерживают людей, пострадавших от войны. Поэтому каждое зарегистрированное внутренне перемещенное лицо может получить выплаты. Украина обеспечивает выплаты в размере 2000 грн взрослому и 3000 грн детям и людям с инвалидностью. Также можно подать заявку на выплаты от международных организаций, перечень можно найти по ссылке.
Если человек не может получить пенсию из-за оккупации, ему открывают счет в Ощадбанке и хранят средства. Также деньги могут доставить по Укрпочте после освобождения населенного пункта.
Если человек не может получить пенсию из-за оккупации, ему открывают счет в Ощадбанке и хранят средства. Также деньги могут доставить по Укрпочте после освобождения населенного пункта.
Когда человек достанется безопасного места, можно написать заявление, чтобы деньги поступали по новому месту жительства.
Сейчас у людей возникает множество правовых вопросов: как пересекать государственную границу, как платить коммунальные услуги, как получить статус ВПЛ.
Ответы на все вопросы можно получить в системе бесплатной правовой помощи. Людям с инвалидностью могут помочь защитить свои права в суде.
Информацию о жилье для ВПЛ можно по ссылке, также узнать о списке необходимых документов.
Гуманитарную помощь и разнообразные услуги для ВПЛ, в частности для людей с инвалидностью, удобно искать на ресурсе Паляница.
Прежде всего, человек может продолжить обучение дистанционно, если учебное заведение дает такую возможность. Кроме этого, есть много образовательных онлайн-платформ, где размещены бесплатные курсы и материалы по разным направлениям.
Для учащихся 5-11 классов функционирует платформа Всеукраинская школа онлайн. Это же касается и школьников, выехавших за границу — у них также есть возможность присоединиться к учебе дистанционно или в учебном заведении за границей.
Внутри перемещенное лицо может обратиться в учебное заведение на новом месте для зачисления в него. Для этого необходимо написать соответствующее заявление и собрать необходимые документы.
Есть пример, как это сделали во Львовской и Ивано-Франковской областях. Кроме заявления, нужно было собрать следующие документы:
Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица не является необходимой, но ВПЛ зачисляются в учебные заведения в первую очередь.
Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица не является необходимой, но ВПЛ зачисляются в учебные заведения в первую очередь.
Также дети из их числа могут засчитываться даже без предоставления документов по образованию и свидетельства о рождении/паспорте. Зачисление в учебное заведение осуществляется в соответствии с приказом его руководителя.
Чтобы получить помощь, нужно обратиться с заявлением в Государственный центр занятости по новому месту пребывания. Это также можно сделать через Дію.
Внутренние переселенцы могут быть приняты в любом учреждении здравоохранения, главное — учреждение должно иметь возможность обеспечить соответствующее лечение.
Программа Доступні ліки также работает для ВПЛ. Препараты можно получить в аптеках по рецепту. Теперь могут принимать и бумажные рецепты.
Дети и взрослые с инвалидностью могут получать, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, без прохождения повторного осмотра ЛКК или МСЭК:
Многие организации, в том числе Fight For Right, могут предоставлять и другие услуги. К примеру, помочь с эвакуацией людей с инвалидностью. Кроме того, могут оказывать юридические консультации, психологическую поддержку и т.д.
Обратиться за помощью в Fight For Right можно по номеру горячей линии: 0 800 306 633, или по электронному адресу: help@ffr.org.ua.
Ранее мы рассказывали о помощи людям с инвалидностью и престарелым в Украине.
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