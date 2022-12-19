Не только социальные выплаты: гайд о помощи, которую могут получить ВПЛ с инвалидностью

Миллионы украинцев стали вынужденными внутренними переселенцами. Государство, международные организации, волонтерские инициативы поддерживают внутренне перемещенных лиц и, в частности, людей с инвалидностью.

Несмотря на это, не все люди могут знать свои права. В организации людей с инвалидностью Fight For Right для platfor.ma рассказали о помощи, которую могут получить ВПЛ с инвалидностью.

Финансовая помощь для ВПЛ с инвалидностью

Украина и международные организации поддерживают людей, пострадавших от войны. Поэтому каждое зарегистрированное внутренне перемещенное лицо может получить выплаты. Украина обеспечивает выплаты в размере 2000 грн взрослому и 3000 грн детям и людям с инвалидностью. Также можно подать заявку на выплаты от международных организаций, перечень можно найти по ссылке.

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Если человек не может получить пенсию из-за оккупации, ему открывают счет в Ощадбанке и хранят средства. Также деньги могут доставить по Укрпочте после освобождения населенного пункта.

Когда человек достанется безопасного места, можно написать заявление, чтобы деньги поступали по новому месту жительства.

Правовая помощь для ВПЛ с инвалидностью

Сейчас у людей возникает множество правовых вопросов: как пересекать государственную границу, как платить коммунальные услуги, как получить статус ВПЛ.

Ответы на все вопросы можно получить в системе бесплатной правовой помощи. Людям с инвалидностью могут помочь защитить свои права в суде.

Жилье и гуманитарная помощь для ВПЛ с инвалидностью

Информацию о жилье для ВПЛ можно по ссылке, также узнать о списке необходимых документов.

Гуманитарную помощь и разнообразные услуги для ВПЛ, в частности для людей с инвалидностью, удобно искать на ресурсе Паляница.

Образование для ВПЛ с инвалидностью

Прежде всего, человек может продолжить обучение дистанционно, если учебное заведение дает такую возможность. Кроме этого, есть много образовательных онлайн-платформ, где размещены бесплатные курсы и материалы по разным направлениям.

Для учащихся 5-11 классов функционирует платформа Всеукраинская школа онлайн. Это же касается и школьников, выехавших за границу — у них также есть возможность присоединиться к учебе дистанционно или в учебном заведении за границей.

Внутри перемещенное лицо может обратиться в учебное заведение на новом месте для зачисления в него. Для этого необходимо написать соответствующее заявление и собрать необходимые документы.

Есть пример, как это сделали во Львовской и Ивано-Франковской областях. Кроме заявления, нужно было собрать следующие документы:

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, удостоверяющего личность;

оригинал/копия медицинской справки по форме № 086-1/о Справка учащегося общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра;

оригинал/копия соответствующего документа об образовании (при наличии).

Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица не является необходимой, но ВПЛ зачисляются в учебные заведения в первую очередь.

Также дети из их числа могут засчитываться даже без предоставления документов по образованию и свидетельства о рождении/паспорте. Зачисление в учебное заведение осуществляется в соответствии с приказом его руководителя.

Работа для ВПЛ с инвалидностью

Чтобы получить помощь, нужно обратиться с заявлением в Государственный центр занятости по новому месту пребывания. Это также можно сделать через Дію.

Медицина для ВПЛ

Внутренние переселенцы могут быть приняты в любом учреждении здравоохранения, главное — учреждение должно иметь возможность обеспечить соответствующее лечение.

Программа Доступні ліки также работает для ВПЛ. Препараты можно получить в аптеках по рецепту. Теперь могут принимать и бумажные рецепты.

Дети и взрослые с инвалидностью могут получать, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, без прохождения повторного осмотра ЛКК или МСЭК:

социальные выплаты;

реабилитационные услуги и вспомогательные технологии (костыли, ходунки, кресла колесные);

средства инконтиненции, например, памперсы, катетеры и т.п.;

соответствующие льготы.

Дополнительные услуги

Многие организации, в том числе Fight For Right, могут предоставлять и другие услуги. К примеру, помочь с эвакуацией людей с инвалидностью. Кроме того, могут оказывать юридические консультации, психологическую поддержку и т.д.

Обратиться за помощью в Fight For Right можно по номеру горячей линии: 0 800 306 633, или по электронному адресу: help@ffr.org.ua.

Ранее мы рассказывали о помощи людям с инвалидностью и престарелым в Украине.

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