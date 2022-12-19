Не тільки соціальні виплати: гайд про допомогу, яку можуть отримати ВПО з інвалідністю

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Грудня 2022, 07:00
Допомога ВПО з інвалідністю: яка існує та як отримати
Фото: Pexels

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