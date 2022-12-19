Не тільки соціальні виплати: гайд про допомогу, яку можуть отримати ВПО з інвалідністю

Мільйони українців стали вимушеними внутрішніми переселенцями. Держава, міжнародні організації, волонтерські ініціативи підтримують внутрішньо переміщених осіб, і, зокрема, людей з інвалідністю.

Попри це, не всі люди можуть знати про свої права. В організації людей з інвалідністю Fight For Right для platfor.ma розповіли про допомогу, яку можуть отримати ВПО з інвалідністю.

Фінансова допомога для ВПО з інвалідністю

Україна та міжнародні організації підтримують людей, що постраждали від війни. Тож кожна зареєстрована внутрішньо переміщена особа може отримати виплати. Україна забезпечує виплати у розмірі 2000 грн дорослому та 3000 грн дітям і людям з інвалідністю. Також можна подати заявку на виплати від міжнародних організацій, перелік можна знайти за посиланням.

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Якщо людина не може отримати пенсію через окупацію, їй відкривають рахунок в Ощадбанку і зберігають кошти. Також гроші можуть доставити Укрпоштою після звільнення населеного пункту.

Коли людина дістанеться безпечного місця, то можна написати заяву, щоб гроші надходили за новим місцем проживання.

Правова допомога для ВПО з інвалідністю

Зараз у людей виникає безліч правових питань: як перетинати державний кордон, як платити комунальні послуги, як отримати статус ВПО тощо.

Відповіді на всі питання можна отримати у системі безплатної правової допомоги. Людям з інвалідністю також можуть допомогти захистити свої права в суді.

Житло та гуманітарна допомога для ВПО з інвалідністю

Інформацію щодо житла для ВПО можна за посиланням, також дізнатися про список необхідних документів.

Гуманітарну допомогу та різноманітні послуги для ВПО, зокрема для людей з інвалідністю зручно шукати на ресурсі Паляниця.

Освіта для ВПО з інвалідністю

Насамперед людина може продовжити навчання дистанційно, якщо навчальний заклад дає таку можливість. Крім цього, є багато освітніх онлайн-платформ, де розміщенні безплатні курси та матеріали з різних напрямів.

Для учнів 5-11 класів наразі функціонує платформа Всеукраїнська школа онлайн. Це ж стосується і школярів, які виїхали за кордон — у них також є можливість долучитися до навчання дистанційно або у навчальному закладі за кордоном.

Внутрішньо переміщена особа може звернутися до навчального закладу на новому місці для зарахування до нього. Для цього потрібно написати відповідну заяву та зібрати необхідні документи.

Є приклад, як це зробили на Львівщині та Івано-Франківщині. Крім заяви, треба було зібрати такі документи:

копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу;

оригінал/копія медичної довідки за формою № 086-1/о Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду;

оригінал/копія відповідного документа про освіту (за наявності).

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи не є необхідною, але ВПО зараховуються до навчальних закладів першочергово.

Також діти з їх числа можуть зараховуватися навіть без надання документів про освіту та свідоцтва про народження/паспорта. Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника.

Робота для ВПО з інвалідністю

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутись із заявою до Державного центру зайнятості за новим місцем перебування. Це також можна зробити через Дію.

Медицина для ВПО

Внутрішніх переселенців можуть прийняти у будь-якому закладі охорони здоров’я, головне — заклад повинен мати можливість забезпечити відповідне лікування.

Програма Доступні ліки також працює для ВПО. Препарати можна отримати в аптеках за рецептом. Зараз можуть приймати й паперові рецепти.

Діти та дорослі з інвалідністю мають можливість отримувати, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, без проходження повторного огляду ЛКК чи МСЕК:

соціальні виплати;

реабілітаційні послуги та допоміжні технології(милиці, ходунки, крісла колісні);

засоби інконтиненції, наприклад, памперси, катетери тощо;

відповідні пільги.

Додаткові послуги

Багато організацій, зокрема і Fight For Right, можуть надавати й інші послуги. Наприклад, допомогти з евакуацією людей з інвалідністю. Крім цього, можуть надавати юридичні консультації, психологічну підтримку тощо.

Звернутися по допомогу у Fight For Right можна за номером гарячої лінії: 0 800 306 633, або за електронною адресою: help@ffr.org.ua.

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