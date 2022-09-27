“Не хочу оттолкнуть человека своей болью: как говорить с иностранцами о войне?”

Психолог
Украинцам сложно говорить о войне. Особенно с теми, кто ее не застал и не чувствует. Как говорить о войне с иностранцами так, чтобы не отталкивать своей болью и не чувствовать комок в горле — советы психолога Андрея Жельветро.
Иностранцы всячески пытаются помочь Украине — кто-то приезжает волонтерить, кто-то донатит в фонды, а кто-то выходит на митинги. То, что об Украине не забывают — очень хорошо.
Случалось такое, что ты хочешь рассказать знакомому иностранцу о происходящих событиях, но не знаешь, как правильно это сделать? Ведь безудержными эмоциями и болью можно испугать и оттолкнуть человека. Эти советы помогут тебе.
Ранее мы рассказывали, как жить дальше после возвращения в Украину.
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