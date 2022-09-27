Советы

“Не хочу оттолкнуть человека своей болью: как говорить с иностранцами о войне?”

Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро

Психолог

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 27 сентября 2022, 15:00
Як говорити з іноземцями про війну — поради психолога
Фото: Pexels

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Советы

“Не хочу оттолкнуть человека своей болью: как говорить с иностранцами о войне?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог

“Вернулась домой, но боюсь, что снова придется уезжать. Как преодолеть этот страх?”
Отвечает
Анна Могильник
Анна Могильник
Кризисная консультантка Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту

“Свет из окна мешает спать ночью! Как улучшить сон?“
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Что делать, когда хочется выговориться, но некому?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог

“Я всегда ставлю нужды ребенка и семьи на первый план. Как находить время на себя?”
Отвечает
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Татьяна Кириенко
Детский психолог

“Как женщине ухаживать за волосами и интимной гигиеной в армии?”
Отвечает
Юлія Микитенко
Юлия Микитенко
Украинская военная, ветеран АТО
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