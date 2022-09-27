“Не хочу оттолкнуть человека своей болью: как говорить с иностранцами о войне?”

Украинцам сложно говорить о войне. Особенно с теми, кто ее не застал и не чувствует. Как говорить о войне с иностранцами так, чтобы не отталкивать своей болью и не чувствовать комок в горле — советы психолога Андрея Жельветро.

Как говорить с иностранцами о войне — советы психолога

Иностранцы всячески пытаются помочь Украине — кто-то приезжает волонтерить, кто-то донатит в фонды, а кто-то выходит на митинги. То, что об Украине не забывают — очень хорошо.

Случалось такое, что ты хочешь рассказать знакомому иностранцу о происходящих событиях, но не знаешь, как правильно это сделать? Ведь безудержными эмоциями и болью можно испугать и оттолкнуть человека. Эти советы помогут тебе.

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Помни, что на тебе большая ответственность. Надо говорить людям правду без преувеличений и выдумок. Рассказывай о том, что видел(-а) лично или знаешь, что информация имеет надежный источник. Ты — лицо Украины за границей.

Иногда интерес иностранца может быть токсичным. Ведь они видят события в Украине только по телевизору, а ты вживую. И здесь есть смысл отвечать односложно и лаконично.

Если человек не успокаивается, сделай так: скажи “у нас идет война” и молча смотри на человека до тех пор, пока не поймет, что его поведение и вопросы максимально неуместны.

Сформируй сильную позицию. Не будь жертвой. Твоя позиция должна стать сильнее эмоций. Даже если было страшно и больно. Позиция должна включать в себя пункты признания правды и жизнеутверждения. Не стоит концентрироваться только на плохом.

Не сдерживай эмоции надолго. Ты можешь проявлять их в разговоре, но не к тому, с кем разговариваешь. Лучше ругаться на Путина, РФ, оккупантов. Ты человек, а не робот.

Если разговоры и постоянные вопросы о войне утомили тебя, лучше так и ответить: “Я не хочу говорить на эту тему. Эти воспоминания вызывают у меня боль”.

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