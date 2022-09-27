Поради

“Не хочу відштовхнути людину своїм болем: як говорити з іноземцями про війну?”

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Андрій Жельветро
Андрій Жельветро

Психолог

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 27 Вересня 2022, 15:00
Як говорити з іноземцями про війну — поради психолога
Фото: Pexels

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“Не хочу відштовхнути людину своїм болем: як говорити з іноземцями про війну?”
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Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

“Повернулася додому, але боюся, що знов доведеться виїжджати. Як подолати цей страх?”
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Анна Могильник
Анна Могильник
Кризова консультантка Служби турботи про психічне здоров’я БФ Право на захист

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Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

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