Поради
Ексклюзив

“Повернулися додому, але не впізнаємо рідну країну. Як адаптуватися до нового життя в постійному стресі?”

Відповідає
Марія Яцухненко
Марія Яцухненко

Кризова консультантка Служби турботи про психічне здоров’я БФ Право на захист

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 21 Липня 2022, 09:00
поради для тих, хто повернувся в Україну
Фото: Pexels

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“Повернулися додому, але не впізнаємо рідну країну. Як адаптуватися до нового життя в постійному стресі?”
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Поради

“Повернулися додому, але не впізнаємо рідну країну. Як адаптуватися до нового життя в постійному стресі?”
Відповідає
Марія Яцухненко
Марія Яцухненко
Кризова консультантка Служби турботи про психічне здоров’я БФ Право на захист

“Втратив паспорт, але потребую допомоги. Як отримати соціальні виплати переселенцям без паспорта?”
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Павло Козирєв
Павло Козирєв
Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб, заступник міністра реінтеграції

“Як мені пити та не п’яніти? Чи допоможе масло та чорне вугілля?”
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Євген Скрипник
Євген Скрипник
Лікар-нарколог, психіатр вищої категорії, невролог

“Хочу перейти на веганське харчування, але не знаю, як правильно організувати раціон. Що порадите?”
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Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Батьки одне одному зраджують. Як діяти і що робити дорослим? Поради для підлітка”
Відповідає
Анна Кушнерук психологиня
Анна Кушнерук
Психологиня

“Подобається дивитися на вбивства російських солдатів та їхні тіла. Чому так і чи це нормально?”
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Валентина Паробій
Валентина Паробій
Психотерапевтка
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