Советы
Эксклюзив

“Вернулись домой, но не узнаем родную страну. Как адаптироваться к новой жизни в постоянном стрессе?”

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Марія Яцухненко
Мария Яцухненко

Кризисная консультантка Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 21 июля 2022, 09:00
поради для тих, хто повернувся в Україну
Фото: Pexels

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Советы

“Вернулись домой, но не узнаем родную страну. Как адаптироваться к новой жизни в постоянном стрессе?”
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Марія Яцухненко
Мария Яцухненко
Кризисная консультантка Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту

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