“Вернулись домой, но не узнаем родную страну. Как адаптироваться к новой жизни в постоянном стрессе?”

По статистике Еврокомиссии, около 3 миллионов тех, кто выехал после 24 февраля, уже вернулись в Украину. У каждого свои причины для возвращения: в конце концов мы сами выбираем, где нам проживать это время. Выбор непростой, и потому стоит воздержаться от осуждения тех, кто возвращается или выезжает.

Неожиданным открытием и разочарованием для многих по возвращении стало то, что они приехали не в 23 февраля, а в страну в состоянии войны. Понимание, что к прошлой жизни уже не вернуться, трудно дается психике.

Впрочем, чем быстрее мы позволим себе перестать собирать предыдущую жизнь из обломков ностальгических воспоминаний, тем быстрее запустится поиск столь необходимых новых способов жить сегодня.

Едва ли не самый большой вызов новой реальности по возвращении — адаптироваться к ней. Понимая, что хронический стресс остается фоном для населения в Украине, очень важно иметь опоры, которые помогли бы жить дальше.

Твоя жизнь сейчас может выстоять на четырех важных опорах.

Дело, или то, что я могу делать лучше всего

Потеря предыдущей работоспособности и ежедневного ресурса на рутину абсолютно нормальна. Некоторые люди сейчас могут делать только 20-30% от того, что получалось раньше.

Это происходит потому, что много энергии тратится на адаптацию себя к новой реальности. Позволь себе больше отдыхать без чувства вины, по крайней мере, первые недели.

В другом же ракурсе — сосредоточься на том, что больше всего по душе и что легче сейчас дается. Это может быть: что-то профессиональное, приготовление еды, время с детьми, плетение кикимор, логистика или координация помощи.

Если у тебя рутинная работа, начинай с самого приятного. В конце концов, принцип “делай то, что умеешь лучше всего” — верный партнер в процессе мягкой адаптации.

Отношения с близкими и родными

“Человеку нужен человек” — еще одна аксиома нашего времени. Поддержание контактов с близкими и родными позволит не чувствовать себя одиноко в этой войне, позволит просить и получать необходимую поддержку (которая сейчас в дефиците), разделить трудности, которые трудно прожить.

Вместе с тем, избегай неприятных, отягчающих контактов — это еще один изнуряющий фактор.

Предыдущий опыт — то, что помогло справляться с кризисами раньше

Кризисы происходят время от времени у каждого человека. И мы уверены, что у тебя уже есть опыт самоподдержки и саморегуляции. Конечно, он не так уникален, как во время войны.

Но и новые способы не обязательно изобретать — какие-то уже есть в предыдущем опыте. Они помогали тебе восстанавливаться ранее. Если вспомнить сложные времена раньше, то:

Что тебе тогда помогало? Что давало надежду, что ты справишься? Что поддерживало? Кто из людей был рядом и помогал?

Опыт твоего рода

Наша жизнь сейчас — свидетельство того, что наши предки выжили раньше — в Голодомор, репрессии, Вторую мировую войну. Это кровавые травмы на линии жизни украинцев, которые мы смогли прожить целой нацией.

Попробуй вспомнить тех, кто выстоял — из круга семьи, близких, друзей.

Кто эти люди? Какие качества им свойственны? За счет чего им удалось выстоять? Что у вас общего? Что ты можешь взять от своего рода в поддержку, чтобы выжить сейчас?

Конечно, у каждого свой набор опор. Кто-то может больше сосредотачиваться на деле, а кому-то самое главное быть рядом с близкими.

Представление о том, что мы должны со всем справляться сами, ошибочно.

Иногда это просто, а иногда самостоятельно это невозможно. Если с адаптацией дома сложно, и ты проживаешь сложные времена — получи онлайн кризисную психологическую помощь здесь.

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Раньше мы рассказывали, как избежать ощущения упадка сил и эмоционального выгорания от войны.

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