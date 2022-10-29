Советы

“Есть ли советы, как питаться осенью, чтобы организм легче перенес межсезонье?”

Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус

Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

Виктория Мельник, редактор сайта 29 октября 2022, 17:00
Как питаться осенью

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Советы

“Есть ли советы, как питаться осенью, чтобы организм легче перенес межсезонье?”
Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

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