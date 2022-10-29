“Есть ли советы, как питаться осенью, чтобы организм легче перенес межсезонье?”

Питание осенью имеет свои особенности, потому что именно в этот период мы перестраиваем свой рацион на зимний лад. Чтобы подготовить свой организм к холодному времени необходимо позаботиться о многом: иммунитет, защита кожи от холода, нормальная работа пищеварительной системы.

Диетолог Светлана Фус рассказала несколько правил, как организовать свое питание в период межсезонья и поддержать иммунитет осенью с помощью питания.

— Наше питание в течение года должно быть разнообразным и включать овощи, фрукты, каши, хлеб, бобовые, мясо с рыбой и яйцами, молочные продукты, растительные масла, орехи и, конечно же, воду. Все эти продукты доступны нам круглогодично.

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Поэтому сделать наше питание не будет проблемой, если заранее продумать и внести определенные изменения в осеннее меню.⁣⁣

Как питаться осенью?

Очень важно соблюдать режим питания, — советует Светлана Фус. Особенно в холодное время года не стоит допускать острый голод. Ведь когда мы голодны, то чувствуем слабость, сонливость, начинаем мерзнуть. А съеденная вовремя еда дает приток энергии, повышает работоспособность. ⁣⁣

Для этого в рационе должно быть достаточное количество белка, сложных углеводов и жиров. Если в рационе белка мало — иммунитет слабеет, меняется гормональный фон, кожа теряет тонус, истощаются мышцы.

— Я советую обязательно включать в осеннее питание легкоусвояемый белок. К примеру, куриное мясо, из которого можно приготовить большое количество разнообразных блюд. Его лучше тушить, запекать или варить, тогда оно хорошо насыщает и не перегружает желудок. А полноценный состав белка обеспечит нашу иммунную систему необходимыми для нее аминокислотами.⁣⁣

Диетолог также советует не забывать о жирах, сложных углеводах и витамине С — это важные элементы для осеннего рациона.

Важна также и температура пищи, чтобы с наступлением холодов “обогрев” шел также изнутри. Теплая пища и насыщает лучше, и согревает. Воду также лучше пить теплой.

— Питайся разнообразно и полноценно, планируй свои завтраки, обеды и ужины и не пропускай их.

Помни, что питанием мы должны покрывать нашу суточную потребность в белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах. Только так наш организм с наступлением холодов сможет получить максимальное количество необходимых веществ, чтобы бороться с вирусными заболеваниями, депрессией, поддерживать защитные функции кожи и слизистых. ⁣

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