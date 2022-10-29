Поради

“Чи є поради, як харчуватися восени, щоб організм легше переніс міжсезоння?”

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Світлана Фус
Світлана Фус

Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Жовтня 2022, 17:00
Як харчуватися восени
Фото: Unsplash

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Поради

“Чи є поради, як харчуватися восени, щоб організм легше переніс міжсезоння?”
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Світлана Фус
Світлана Фус
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