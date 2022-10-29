“Чи є поради, як харчуватися восени, щоб організм легше переніс міжсезоння?”

Харчування восени має свої особливості, бо саме в цей період ми перебудовуємо свій раціон на зимовий лад. Щоб підготувати свій організм до холодного часу необхідно подбати багато про що: імунітет, захист шкіри від холоду, нормальну роботу травної системи.

Дієтологиня Світлана Фус розповіла кілька правил, як організувати своє харчування у період міжсезоння та як підтримати імунітет восени за допомогою харчування.

— Наше харчування протягом року має бути різноманітним і включати овочі, фрукти, каші, хліб, бобові, м’ясо з рибою і яйцями, молочні продукти, рослинні олії, горіхи, і звичайно ж воду. Всі ці продукти доступні нам цілий рік.

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Тому зробити наше харчування корисним не буде проблемою, якщо заздалегідь продумати та внести певні зміни в осіннє меню.⁣⁣

Як харчуватися восени?

Дуже важливо дотримуватися режиму харчування, — радить Світлана Фус. Особливо в холодну пору року не варто допускати гострого голоду. Адже коли ми голодні, то відчуваємо слабкість, сонливість, починаємо мерзнути. А з’їдена вчасно їжа дає приплив енергії, підвищує працездатність.⁣⁣

Для цього в раціоні має бути достатня кількість білків, складних вуглеводів і жирів.⁣⁣ Якщо в раціоні білка мало — імунітет слабшає, змінюється гормональний фон, шкіра втрачає тонус, виснажуються м’язи.

— Я раджу обов’язково включати в осіннє харчування легкозасвоюваний білок. Наприклад, куряче м’ясо, з якого можна приготувати велику кількість різноманітних страв. Його краще тушкувати, запікати чи варити, тоді воно добре насичує і не перевантажує шлунок. А повноцінний склад білка забезпечить нашу імунну систему необхідними амінокислотами.⁣⁣

Дієтологиня також радить не забувати про жири, складні вуглеводи та вітамін С — надважливі елементи для осіннього раціону.

Важлива також і температура їжі, щоб із настанням холодів “обігрів” йшов також зсередини. Тепла їжа і насичує краще, і зігріває. Воду також бажано пити теплою.⁣⁣

— Харчуйся різноманітно і повноцінно, плануй свої сніданки, обіди та вечері й не пропускай їх.

Пам’ятай, що харчуванням ми повинні покривати нашу добову потребу в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах і мінералах. Тільки так наш організм з настанням холодів зможе отримати максимальну кількість необхідних речовин, щоб боротися з вірусними захворюваннями, депресією, підтримувати захисні функції шкіри та слизових. ⁣

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