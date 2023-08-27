“Хочу что-нибудь перекусить, но полезное, что для этого подойдет?”

Правильное питание в сочетании с активным образом жизни является ключом для достижения и поддержания здорового веса. Одной из важных составляющих является выбор здоровых перекусов, которые помогут нам поддерживать энергию и сытость в течение дня, не добавляя лишних калорий.

О том, какие продукты лучше всего подходят для перекуса, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Быстрые и полезные перекусы: что можно приготовить

Греческий йогурт с ягодами и орехами

Это отличный источник белка и пробиотиков, способствующих здоровью желудочно-кишечного тракта. Можно добавить к йогурту свежие ягоды, богатые антиоксидантами, витаминами и клетчаткой. Для хрусткости и дополнительной питательности, прекрасно подойдут орехи, например грецкие или кедровые.

Сейчас также смотрят

Овощи из гуакамоле

Этот перекус богат витаминами и минералами. Возьми свои любимые овощи, например, морковь, сельдерей или брокколи, и добавь к ним гуакамоле — это пюре авокадо, помидоров, лука, лаймового сока и специй.

Авокадо содержит здоровые жиры и питательные вещества, которые очень полезны для нашего организма.

Греческий салат с оливками и сыром

Это отличный выбор для перекуса, поскольку он сочетает свежие овощи, оливки, сыр фета и оливковое масло. Оливковое масло содержит здоровые мононенасыщенные жиры, способствующие ощущению сытости и снижению аппетита.

Читать по теме Классика и ничего лишнего — как приготовить греческий салат Евгений Клопотенко поделился рецептом классического греческого салата.

Тост с авокадо и яйцом

Этот перекус сочетает углеводы с клетчаткой, белок и здоровые жиры. Поджарь яйцо и положи его на цельнозерновой хлебец с авокадо. Авокадо снабжает организм здоровыми жирами и рядом витаминов.

Инжир с миндальным маслом

Инжир — это сладкий и сытный перекус, богатый клетчаткой и минералами. Добавь к нему небольшое количество миндального масла, которое поможет сбалансировать сахар в крови и сохранить длительную сытость.

Запомни, похудение — это сложный процесс, требующий баланса между калориями в пище и калориями, сожженными во время физической активности. Выбор здоровых перекусов может помочь снизить потребляемые калории и улучшить общее состояние здоровья.

Помни также об индивидуальных особенностях организма и консультируйся с врачом или диетологом перед внесением значительных изменений в свой рацион.

Полезное питание помогает поддерживать состояние нашего здоровья, но иногда так сложно отказаться от вредных вкусностей и снеков. Ранее мы рассказывали, как перейти на правильное питание и составить меню.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.