“Хочу что-нибудь перекусить, но полезное, что для этого подойдет?”

Health-эксперт с медицинским образованием, блогер
Правильное питание в сочетании с активным образом жизни является ключом для достижения и поддержания здорового веса. Одной из важных составляющих является выбор здоровых перекусов, которые помогут нам поддерживать энергию и сытость в течение дня, не добавляя лишних калорий.
О том, какие продукты лучше всего подходят для перекуса, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.
Это отличный источник белка и пробиотиков, способствующих здоровью желудочно-кишечного тракта. Можно добавить к йогурту свежие ягоды, богатые антиоксидантами, витаминами и клетчаткой. Для хрусткости и дополнительной питательности, прекрасно подойдут орехи, например грецкие или кедровые.
Этот перекус богат витаминами и минералами. Возьми свои любимые овощи, например, морковь, сельдерей или брокколи, и добавь к ним гуакамоле — это пюре авокадо, помидоров, лука, лаймового сока и специй.
Авокадо содержит здоровые жиры и питательные вещества, которые очень полезны для нашего организма.
Авокадо содержит здоровые жиры и питательные вещества, которые очень полезны для нашего организма.
Это отличный выбор для перекуса, поскольку он сочетает свежие овощи, оливки, сыр фета и оливковое масло. Оливковое масло содержит здоровые мононенасыщенные жиры, способствующие ощущению сытости и снижению аппетита.
Этот перекус сочетает углеводы с клетчаткой, белок и здоровые жиры. Поджарь яйцо и положи его на цельнозерновой хлебец с авокадо. Авокадо снабжает организм здоровыми жирами и рядом витаминов.
Инжир — это сладкий и сытный перекус, богатый клетчаткой и минералами. Добавь к нему небольшое количество миндального масла, которое поможет сбалансировать сахар в крови и сохранить длительную сытость.
Запомни, похудение — это сложный процесс, требующий баланса между калориями в пище и калориями, сожженными во время физической активности. Выбор здоровых перекусов может помочь снизить потребляемые калории и улучшить общее состояние здоровья.
Помни также об индивидуальных особенностях организма и консультируйся с врачом или диетологом перед внесением значительных изменений в свой рацион.
Полезное питание помогает поддерживать состояние нашего здоровья, но иногда так сложно отказаться от вредных вкусностей и снеков. Ранее мы рассказывали, как перейти на правильное питание и составить меню.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.