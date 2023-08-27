Советы
Эксклюзив

“Хочу что-нибудь перекусить, но полезное, что для этого подойдет?”

Отвечает
Уляна Вернер
Ульяна Вернер

Health-эксперт с медицинским образованием, блогер

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 августа 2023, 09:00
Корисні та швидкі перекуси: рецепти простих страв
Фото: Pexels

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Советы

“Хочу что-нибудь перекусить, но полезное, что для этого подойдет?”
Отвечает
Уляна Вернер
Ульяна Вернер
Health-эксперт с медицинским образованием, блогер

“Вернулся с фронта. Почему снова тянет на войну и как привыкнуть к жизни без адреналина?”
Отвечает
Андрей Козинчук
Андрей Козинчук
Военный психолог

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“Хочу что-нибудь перекусить, но полезное, что для этого подойдет?”
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