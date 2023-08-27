Поради
Ексклюзив

“Хочу щось перекусити, але корисне. Що для цього підійде?”

Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер

Health-експерт з медичною освітою, блогерка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Серпня 2023, 09:00
Корисні та швидкі перекуси: рецепти простих страв
Фото: Pexels

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Поради

“Хочу щось перекусити, але корисне. Що для цього підійде?”
Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер
Health-експерт з медичною освітою, блогерка

“Повернувся з фронту. Чому тягне знову на війну та як привчити себе до життя без адреналіну?”
Відповідає
Андрій Козінчук
Андрій Козінчук
Військовий психолог

“Дитина просить нагетси, як у МакДональдз. Як приготувати, щоб було швидко та корисно?”
Відповідає
“Хочу щось перекусити, але корисне. Що для цього підійде?”
Євген Клопотенко
Кулінарний експерт та шеф-кухар

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Відповідає
Вікторія Ратушнюк - офтальмолог
Вікторія Ратушнюк
Лікарка-офтальмолог

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Відповідає
Юлія Зорій
Юлія Зорій
Практикуюча психологиня, ведуча програми Ранок у Великому Місті

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Катерина Дорум психологиня
Катерина Дорум
Гештальт-психотерапевтка, психологиня
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