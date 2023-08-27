“Хочу щось перекусити, але корисне. Що для цього підійде?”

Правильне харчування в поєднанні з активним способом життя є ключем для досягнення та підтримання здорової ваги. Однією з важливих складових є вибір здорових перекусів, які допоможуть нам підтримувати енергію та ситість протягом дня, не додаючи зайвих калорій.

Про те, які продукти найкраще підходять для перекусу, розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Швидкі та корисні перекуси: що можна приготувати

Грецький йогурт з ягодами та горіхами

Це чудове джерело білка та пробіотиків, які сприяють здоров’ю шлунково-кишкового тракту. Можна додати до йогурту свіжі ягоди, багаті антиоксидантами, вітамінами та клітковиною. Для хрусткості та додаткової поживності чудово підійдуть горіхи, як-от волоські або кедрові.

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Овочі з гуакамоле

Цей перекус багатий на вітаміни та мінерали. Візьми свої улюблені овочі, наприклад, моркву, селеру або броколі, і додай до них гуакамоле — це пюре з авокадо, помідорів, цибулі, лаймового соку та спецій.

Авокадо містить здорові жири та важливі поживні речовини, які дуже корисні для нашого організму.

Грецький салат з оливками та сиром

Це чудовий вибір для перекусу, оскільки він поєднує свіжі овочі, оливки, сир фету та оливкову олію. Оливкова олія містить здорові мононенасичені жири, які можуть сприяти відчуттю ситості та зниженню апетиту.

Читати на тему Класика і нічого зайвого — як приготувати грецький салат Євген Клопотенко поділився рецептом класичного грецького салату.

Тост з авокадо та яйцем

Цей перекус поєднує в собі вуглеводи з клітковиною, білок та здорові жири. Підсмаж яйце та поклади його на цілозерновий хлібець з авокадо. Авокадо забезпечує організм здоровими жирами та низкою вітамінів.

Інжир з мигдальним маслом

Інжир — це солодкий і ситний перекус, багатий на клітковину та мінерали. Додай до нього невелику кількість мигдального масла, яке допоможе збалансувати цукри в крові та зберегти довготривалу ситість.

Запам’ятай, схуднення — це складний процес, який вимагає балансу між калоріями в їжі та калоріями, спаленими під час фізичної активності. Вибір здорових перекусів може допомогти зменшити вживані калорії та покращити загальний стан здоров’я.

Пам’ятай також про індивідуальні особливості організму та консультуйся з лікарем або дієтологом перед внесенням значних змін у свій раціон.

Корисне харчування допомагає підтримувати стан нашого здоров’я, але інколи там так складно відмовитися від шкідливих смаколиків та снеків. Раніше ми розповідали, як перейти на правильне харчування та скласти меню.

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