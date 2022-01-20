“Ребенок ходит в сад и постоянно болеет. Как защитить его от инфекций? Не водить?”

Первое, что вы должны понимать — если ваш ребёнок постоянно болеет, это значит, что он всё время болеет и всё время выздоравливает.

Ему хватает сил, чтобы выздороветь и не иметь каких-то особых проблем со здоровьем.

Если каждая вирусная инфекция превращается в двухмесячный “карнавал” с кучей антибиотиков, с осложнениями и госпитализацией, то, конечно, такого ребёнка нужно от вирусных инфекций беречь.

Но если ребёнок ходит в детский сад, заболевает и выздоравливает, поскольку у него хорошая иммунная система, это нормально.

Если ребёнок выздоравливает в течении 5–7 дней, без осложнений и большого количества лекарств, в этом нет ничего плохого.

Это формирование нормальной иммунной системы и профилактика аллергических заболеваний.

Также проблема может быть не в ребёнке, а в детском саду.

Для профилактики вирусных заболеваний, по закону, в детских садах дети должны гулять четыре часа в любую погоду, влажность воздуха должна быть 40–60%, должно быть постоянное проветривание помещений.

А также персонал детского сада должен быть привит от гриппа. Желательно — также и от Covid-19.

Часто родители не выпускают больных детей на улицу, но правильно ли это? Ранее мы рассказывали, можно ли гулять с больным ребенком на улице.