Советы

“Ребенок ходит в сад и постоянно болеет. Как защитить его от инфекций? Не водить?”

Отвечает
Доктор Комаровський
Доктор Комаровский

Врач-педиатр высшей категории

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 января 2022, 12:05
Що робити, коли дитина часто хворіє
Фото: Pexels

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Советы

“Ребенок ходит в сад и постоянно болеет. Как защитить его от инфекций? Не водить?”
Отвечает
Доктор Комаровський
Доктор Комаровский
Врач-педиатр высшей категории

“Как правильно выбрать спортивную одежду для тренировки?”
Отвечает
Анита Луценко
Анита Луценко
Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог

“Я всегда выпиваю рюмку после ныряния в прорубь. Можно ли так делать?”
Отвечает
Терапевт і ендокринолог Олена Антонюк
Елена Антонюк
терапевт и эндокринолог

“Нет мотивации что-то делать, как справиться с эмоциональным выгоранием?”
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Наталія Холоденко
Наталия Холоденко
Психолог, тренер личностного роста, телеэксперт

“Что делать, если автомобиль съехал в кювет?”
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Інструктор
Сергей Кузнецов
частный сертифицированный инструктор по вождению

“Можно ли гулять на улице, когда ребенок болеет?”
Отвечает
Доктор Комаровський
Доктор Комаровский
Врач-педиатр высшей категории
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