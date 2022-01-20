“Дитина ходить у садок і постійно хворіє. Як захистити її від інфекцій? Не водити?”

Лікар-педіатр вищої категорії
Перше, що ви мусите розуміти — якщо ваша дитина постійно хворіє, це означає, що вона постійно хворіє і постійно одужує.
Їй вистачає сил, щоб одужати та не мати якихось особливих проблем зі здоров’ям.
Якщо кожна вірусна інфекція перетворюється на двомісячний “карнавал” з купою антибіотиків, з ускладненнями та госпіталізацією, то, звичайно, таку дитину потрібно від вірусних інфекцій берегти.
Якщо кожна вірусна інфекція перетворюється на двомісячний “карнавал” з купою антибіотиків, з ускладненнями та госпіталізацією, то, звичайно, таку дитину потрібно від вірусних інфекцій берегти.
Але якщо дитина ходить у дитячий садок, хворіє та одужує, оскільки в неї хороша імунна система — це нормально.
Якщо дитина одужує протягом 5–7 днів, без ускладнень та великої кількості ліків, у цьому немає нічого поганого.
Якщо дитина одужує протягом 5–7 днів, без ускладнень та великої кількості ліків, у цьому немає нічого поганого.
Це формування нормальної імунної системи та профілактика алергічних захворювань.
Також проблема може бути не в дитині, а в дитячому садку.
Для профілактики вірусних захворювань, за законом, у дитячих садках діти повинні гуляти чотири години за будь-якої погоди, вологість повітря має бути 40–60%, має бути постійне провітрювання приміщень.
А також персонал дитячого садка має бути щеплений від грипу. Бажано — ще й від Covid-19.
Часто батьки не випускають хворих дітей на вулицю, але чи правильно це? Раніше ми розповідали, чи можна гуляти з хворою дитиною на вулиці.