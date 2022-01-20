Поради

“Дитина ходить у садок і постійно хворіє. Як захистити її від інфекцій? Не водити?”

Відповідає
Доктор Комаровський
Доктор Комаровський

Лікар-педіатр вищої категорії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Січня 2022, 12:05
Що робити, коли дитина часто хворіє
Фото: Pexels

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Поради

“Дитина ходить у садок і постійно хворіє. Як захистити її від інфекцій? Не водити?”
Відповідає
Доктор Комаровський
Доктор Комаровський
Лікар-педіатр вищої категорії

“Як правильно обрати спортивний одяг для тренування?”
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Аніта Луценко
Аніта Луценко
Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня

“Я завжди випиваю чарку після пірнання в ополонку. Чи можна так робити?”
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Терапевт і ендокринолог Олена Антонюк
Олена Антонюк
терапевтка та лікарка-ендокринолог

“Не маю мотивації щось робити, як впоратися з “емоційним вигоранням?”
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Наталія Холоденко
Наталія Холоденко
Психолог, тренер з особистого розвитку, телеексперт

“Що робити, якщо авто з’їхало в кювет?”
Відповідає
Інструктор
Сергій Кузнєцов
приватний сертифікований інструктор з водіння

“Чи можна гуляти на вулиці, коли дитина хворіє?”
Відповідає
Доктор Комаровський
Доктор Комаровський
Лікар-педіатр вищої категорії
Психологічна допомога по телефону
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