“Дитина ходить у садок і постійно хворіє. Як захистити її від інфекцій? Не водити?”

Перше, що ви мусите розуміти — якщо ваша дитина постійно хворіє, це означає, що вона постійно хворіє і постійно одужує.

Їй вистачає сил, щоб одужати та не мати якихось особливих проблем зі здоров’ям.

Якщо кожна вірусна інфекція перетворюється на двомісячний “карнавал” з купою антибіотиків, з ускладненнями та госпіталізацією, то, звичайно, таку дитину потрібно від вірусних інфекцій берегти.

Але якщо дитина ходить у дитячий садок, хворіє та одужує, оскільки в неї хороша імунна система — це нормально.

Якщо дитина одужує протягом 5–7 днів, без ускладнень та великої кількості ліків, у цьому немає нічого поганого.

Це формування нормальної імунної системи та профілактика алергічних захворювань.

Також проблема може бути не в дитині, а в дитячому садку.

Для профілактики вірусних захворювань, за законом, у дитячих садках діти повинні гуляти чотири години за будь-якої погоди, вологість повітря має бути 40–60%, має бути постійне провітрювання приміщень.

А також персонал дитячого садка має бути щеплений від грипу. Бажано — ще й від Covid-19.

Часто батьки не випускають хворих дітей на вулицю, але чи правильно це? Раніше ми розповідали, чи можна гуляти з хворою дитиною на вулиці.