“У мужчины эрекция шесть — восемь раз в день. Это нормально?”

Время от времени и женщины, и мужчины ощущают приток крови к разным органам, в том числе и к интимным — к половому члену или клитору.

В целом спонтанные притоки крови являются нормальным явлением с точки зрения проверки, все ли у нас в порядке с кровеносными сосудами.

Другой вопрос, если это больше похоже не на то, что что-то набухло и вернулось в норму; не то, что кровь к уху пришла и пошла дальше.

Тревожные звоночки

Если, по вашим ощущениям, это уже не просто проверка кровеносных сосудов, а есть такие симптомы:

ощущение дискомфорта;

возбуждение;

постоянная эрекция, с которой что-то нужно делать.

В таком случае лучше записаться на визит к андрологу. Это поможет снять излишнюю тревогу на этот счет.

Профилактика вообще очень полезная вещь. Учтите, что женщины к гинекологу ходят чаще, чем мужчины к андрологу. В целом правильным советом будет наведываться к специалисту раз в год.

Отмечу, что андролог — это специалист, который лечит нарушения репродуктивной и сексуальной функции исключительно у мужчин.

Однако не андрологом единым. Ежегодный мужской осмотр обязательно включает визит к терапевту и ряду узких специалистов. Особенно после 40 лет. Если вы беспокоитесь о здоровье своего папы, брата, мужа или сына, советуем поподробнее почитать про мужской медосмотр: когда и к кому обращаться.