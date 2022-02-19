Советы

“У мужчины эрекция шесть — восемь раз в день. Это нормально?”

Отвечает
Оксана Єфремова
Оксана Ефремова

Сексолог, психолог, автор книги об оргазмах

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 19 февраля 2022, 16:00
Стосунки в парі

Советы

“У мужчины эрекция шесть — восемь раз в день. Это нормально?”
Отвечает
Оксана Єфремова
Оксана Ефремова
Сексолог, психолог, автор книги об оргазмах

“Мы как на поле битвы. Как взять медиаграмотность на вооружение и не попадать на крючок пропаганды?”
Отвечает
Світлана Сліпченко
Светлана Слипченко
Руководительница VoxCheck

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Отвечает
“У мужчины эрекция шесть — восемь раз в день. Это нормально?”
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Преподаватель английского языка

“Не могу заставить себя делать утреннюю зарядку. Какие упражнения самые лучшие?”
Отвечает
Марина Боржемська
Марина Боржемская
Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ

“Я всегда ставлю нужды ребенка и семьи на первый план. Как находить время на себя?”
Отвечает
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Татьяна Кириенко
Детский психолог

“С какого возраста лучше начинать прикорм ребенка?”
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Доктор Комаровський
Доктор Комаровский
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Як правильно захищати особисті кордони
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