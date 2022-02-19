“Чи нормально, коли в чоловіка ерекція шість — вісім разів на день?”

Час від часу і жінки, і чоловіки мають приток крові до різних органів, зокрема і до інтимних — до статевого члена чи до клітора.

В цілому спонтанні притоки крові є нормальним явищем з точки зору перевірки, чи все у нас гаразд із кровоносними судинами.

Інше питання, якщо це більше схоже не на те, що щось набрякло і повернулося до норми; не те, що кров до вуха прилинула і пішла собі далі.

Тривожні дзвоники

Якщо, за вашими відчуттями, це не просто перевірка кровоносних судин, а вже є такі симптоми:

відчуття дискомфорту;

збудження;

постійна ерекція, з якою щось потрібно робити.

У такому разі краще перевіритися в андролога. Це допоможе зняти зайву тривогу з цього приводу.

Профілактика взагалі дуже корисна річ. Зважайте, що жінки до гінеколога ходять частіше, ніж чоловіки до андролога. Загалом слушною порадою буде навідуватися до фахівця раз на рік.

Зауважу, що андролог — це фахівець, який лікує порушення репродуктивної та сексуальної функції виключно у чоловіків.

Але не андрологом самим. Щорічний чоловічий огляд обов’язково включає візит до терапевта й низки вузьких фахівців. Особливо — після 40 років. Якщо ви турбуєтеся про здоров’я свого тата, брата, чоловіка чи сина, радимо детальніше почитати про чоловічий медогляд: коли та до кого звертатися.