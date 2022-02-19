Поради

“Чи нормально, коли в чоловіка ерекція шість — вісім разів на день?”

Відповідає
Оксана Єфремова
Оксана Єфремова

Сексологиня, психологиня, авторка книги про оргазми

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 19 Лютого 2022, 16:00
Стосунки в парі
Фото: Pexels

Поради

“Чи нормально, коли в чоловіка ерекція шість — вісім разів на день?”
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Оксана Єфремова
Оксана Єфремова
Сексологиня, психологиня, авторка книги про оргазми

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