“Я не люблю своих родителей. Нормально ли это, и как строить отношения с ними?”

Да, это именно та вещь, о которой нам нужно говорить. Дети не рождаются с чувством всеобъемлющей любви к родителям: ведь родителей не выбирают. И труднее всего родиться в семье, которая живет по принципам “ты еще слишком молода/молод, чтобы понять”, “должен меня уважать”, “я хочу тебе лучше” и так далее.

Как правило, в семьях, где родители вовремя не предоставляют право выбора ребенку, не вырастает инициативный человек, который хочет чего-то достигать в жизни.

Итак, основные положения, которые нужно понять всем тем, кто уже стал или только планирует стать родителями:

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Дети ничего не должны своим родителям. Решение родиться принимали не они. Это был не их выбор.

Когда взрослый решает заводить ребенка, то берет на себя ответственность заботиться о нем, вкладывать эмоциональные, физические и материальные ресурсы.

Возвращать долги ребенок не должен. Он берет то, что ей принадлежит. А вот чувствует ли ребенок благодарность за любовь и заботу — вопрос воспитания.

Если родители безусловно любят и принимают своего ребенка, то, скорее всего, и он будет отвечать им тем же. Даже во взрослом возрасте.

Такому ребенку и в голову не придет задаваться вопросом “А люблю ли я своих родителей?”. Для него эта любовь будет чем-то естественным, неотделимым.

Почему дети могут не любить родителей?

Что может заставить вашего ребенка в будущем задуматься, любит ли он вас: гиперопека, удушающие отношения, навязывание собственного мнения, физическое насилие, эмоциональная холодность. И многие другие ошибки, которые многие не просто не осознают, а даже отстаивают священное право так поступать со своим же ребенком.

Чувствовать вину за то, что к родителям не чувствуешь глубокого расположения и любви, не стоит. Человек имеет право на любые эмоции. И выстраивать нормальные отношения с родными можно даже при отсутствии душевной близости. Вопрос, стоит ли он того — уже в другой плоскости.

А как построить отношения с ребенком так, чтобы такие вопросы не возникали никогда? С раннего детства не следует допускать манипуляций или принуждения в общении между родителями и детьми — раньше мы описывали несколько советов для родителей.

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