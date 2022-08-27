Советы

“Я не люблю своих родителей. Нормально ли это, и как строить отношения с ними?”

Отвечает
карпачев
Дмитрий Карпачов

Детский психолог, телеведущий

Виктория Мельник, редактор сайта 27 августа 2022, 22:00
Ребенок не любит родителей
Фото: Unsplash

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Советы

“Я не люблю своих родителей. Нормально ли это, и как строить отношения с ними?”
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карпачев
Дмитрий Карпачов
Детский психолог, телеведущий

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