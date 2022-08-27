Поради

“Я не люблю своїх батьків. Чи нормально це та як будувати стосунки з ними?”

Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов

Дитячий психолог, телеведучий

Вікторія Мельник, редакторка сайту 27 Серпня 2022, 22:00
Дитина не любить батьків
Фото: Unsplash

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Поради

“Я не люблю своїх батьків. Чи нормально це та як будувати стосунки з ними?”
Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов
Дитячий психолог, телеведучий

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