“Я не люблю своїх батьків. Чи нормально це та як будувати стосунки з ними?”

Так, це саме та річ, про яку нам потрібно говорити. Діти не народжуються з почуттям всеосяжної любові до батьків: адже батьків не обирають. І найважче жити в родині, котра живе за принципами “ти ще надто молода/молодий, аби зрозуміти”, “мусиш мене поважати”, “я хочу тобі якнайкраще” й таке інше.

Як правило, в сім’ях, де батьки вчасно не надають право вибору дитині, не виростає ініціативна людина, яка хоче чогось досягати в житті.

Тож, основні тези, які потрібно зрозуміти усім тим, хто уже став чи лише планує стати батьками:

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Діти нічого не винні своїм батькам. Рішення народитися ухвалювали не вони. Це був не їхній вибір.

Коли доросла людина вирішує заводити дитину, то бере на себе відповідальність піклуватися про неї, вкладати емоційні, фізичні та матеріальні ресурси.

Повертати борги батькам дитина не повинна. Вона бере те, що їй належить. А ось чи відчуває дитина подяку за любов та турботу — питання виховання.

Якщо батьки безумовно люблять і приймають свою дитину, то, швидше за все, і вона відповідатиме їм тим самим. Навіть у дорослому віці.

Такій дитині й в голову не прийде ставити запитання “А чи люблю я своїх батьків?”. Для неї ця любов буде чимось природним, невіддільним.

Чому діти можуть не любити батьків?

Що може змусити вашу дитину в майбутньому задуматися, чи любить вона вас: гіперопіка, задушливі стосунки, нав’язування власної думки, фізичне насильство, емоційна холодність. І багато інших помилок, які багато хто не просто не усвідомлює, та навіть відстоює священне право так чинити зі своєю ж дитиною.

Відчувати провину за те, що до батьків не відчуваєш глибокої прихильності та любові, не варто. Людина має право на будь-які емоції. І вибудовувати нормальні стосунки з рідними можна навіть за відсутності душевної близькості. Питання, чи варте воно того — вже в іншій площині.

А як побудувати стосунки з дитиною так, аби таких питань не виникало ніколи? З раннього дитинства не варто допускати маніпуляцій чи примусу в спілкуванні між батьками та дітьми — раніше ми описували декілька порад для батьків.

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