“Я не люблю своїх батьків. Чи нормально це та як будувати стосунки з ними?”

Дитячий психолог, телеведучий
Так, це саме та річ, про яку нам потрібно говорити. Діти не народжуються з почуттям всеосяжної любові до батьків: адже батьків не обирають. І найважче жити в родині, котра живе за принципами “ти ще надто молода/молодий, аби зрозуміти”, “мусиш мене поважати”, “я хочу тобі якнайкраще” й таке інше.
Як правило, в сім’ях, де батьки вчасно не надають право вибору дитині, не виростає ініціативна людина, яка хоче чогось досягати в житті.
Тож, основні тези, які потрібно зрозуміти усім тим, хто уже став чи лише планує стати батьками:
Якщо батьки безумовно люблять і приймають свою дитину, то, швидше за все, і вона відповідатиме їм тим самим. Навіть у дорослому віці.
Якщо батьки безумовно люблять і приймають свою дитину, то, швидше за все, і вона відповідатиме їм тим самим. Навіть у дорослому віці.
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Що може змусити вашу дитину в майбутньому задуматися, чи любить вона вас: гіперопіка, задушливі стосунки, нав’язування власної думки, фізичне насильство, емоційна холодність. І багато інших помилок, які багато хто не просто не усвідомлює, та навіть відстоює священне право так чинити зі своєю ж дитиною.
Відчувати провину за те, що до батьків не відчуваєш глибокої прихильності та любові, не варто. Людина має право на будь-які емоції. І вибудовувати нормальні стосунки з рідними можна навіть за відсутності душевної близькості. Питання, чи варте воно того — вже в іншій площині.
Відчувати провину за те, що до батьків не відчуваєш глибокої прихильності та любові, не варто. Людина має право на будь-які емоції. І вибудовувати нормальні стосунки з рідними можна навіть за відсутності душевної близькості. Питання, чи варте воно того — вже в іншій площині.
А як побудувати стосунки з дитиною так, аби таких питань не виникало ніколи? З раннього дитинства не варто допускати маніпуляцій чи примусу в спілкуванні між батьками та дітьми — раніше ми описували декілька порад для батьків.
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