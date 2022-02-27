Правила поведения на блокпостах — объясняет Алексей Резников

В условиях военного положения в Украине вводится особый режим безопасности. В стране действует комендантский час и установлены блокпосты.

Сейчас многие украинцы пытаются спасти себя и свои семьи, поэтому приходится быстро перемещаться по территории Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook поделился простыми правилами поведения для того, чтобы безопасно пройти блокпосты, выявить и нейтрализовать диверсантов и остановить оккупационные войска.

Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни.

Поэтому во избежание недоразумений при прохождении процедур контроля необходимо соблюдать несколько несложных правил.

Как вести себя на блокпостах

снизьте скорость автомобиля;

заранее подготовьте документы для проверки;

выключите фары;

включите аварийный свет;

не ведите видеосъемку;

без разрешения военных не выходите из автомобиля;

четко отвечайте на вопросы военных;

будьте готовы по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля;

после осмотра и разрешения продолжить движение не набирайте скорость резко.

Важно! Даже если в городе нет большого количества машин на улицах, продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах. Лучше всего сохранять спокойствие.

Давайте беречь друг друга. И не оставлять врагу никаких шансов! Мы — непобедимы! Слава Украине! Слава Украинским Воинам! — подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.

А пока напомним, что в стрессовых ситуациях могут начаться нарушения пищеварения. Не хуже всего в нашей ситуации, но стоит знать, как не ухудшить состояние своего здоровья.