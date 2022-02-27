Правила поведінки на блокпостах – пояснює Олексій Резніков

В умовах воєнного стану в Україні вводиться особливий безпековий режим. В країні діє комендантська година та встановлені блокпости.
Наразі багато українців намагаються врятувати себе та свої сім’ї, тому доводиться швидко переміщуватись теренами України.
Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook поділився простими правилами поведінки для того, щоб безпечно пройти блокпости, виявити та нейтралізувати диверсантів і зупинити окупаційні війська.
Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.
Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.
Тому щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, необхідно дотримуватись кількох нескладних правил.
Важиво! Навіть якщо у місті відсутня велика кількість машин на вулицях, продовжуйте дотримуватись правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях. Ліпше за все зберігати спокій.
Давайте берегти один одного. І не залишати ворогу жодних шансів! Ми – непереможні! Слава Україні! Слава Українським Воїнам! – наголосив Міністр оборони України Олексій Резніков.
А поки нагадаємо, що в стресових ситуаціях можуть початись розлади травлення. Не найгірше у нашій ситуації, але варто знати як не погіршити стан свого здоров’я.