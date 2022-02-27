Правила поведінки на блокпостах – пояснює Олексій Резніков

В умовах воєнного стану в Україні вводиться особливий безпековий режим. В країні діє комендантська година та встановлені блокпости.

Наразі багато українців намагаються врятувати себе та свої сім’ї, тому доводиться швидко переміщуватись теренами України.

Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook поділився простими правилами поведінки для того, щоб безпечно пройти блокпости, виявити та нейтралізувати диверсантів і зупинити окупаційні війська.

Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.

Тому щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, необхідно дотримуватись кількох нескладних правил.

Як поводитися на блок-постах

зменшіть швидкість автомобіля;

завчасно підготуйте документи для перевірки;

вимкніть фари;

увімкніть аварійне світло;

не ведіть відеозйомку;

без дозволу військових не виходьте з автомобіля;

чітко відповідайте на запитання військових;

будьте готові на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля;

після огляду та дозволу продовжити рух не набирайте швидкість різко.

Важиво! Навіть якщо у місті відсутня велика кількість машин на вулицях, продовжуйте дотримуватись правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях. Ліпше за все зберігати спокій.

Читати на тему Як зупинити ворога: методичка від ЗСУ Збройні сили України закликають допомагати зупинити ворога і розповіли, як це зробити

Давайте берегти один одного. І не залишати ворогу жодних шансів! Ми – непереможні! Слава Україні! Слава Українським Воїнам! – наголосив Міністр оборони України Олексій Резніков.

А поки нагадаємо, що в стресових ситуаціях можуть початись розлади травлення. Не найгірше у нашій ситуації, але варто знати як не погіршити стан свого здоров’я.