Призыв резервистов 2022. Кто подпадает, где будут служить и какие сроки призыва

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 23 февраля 2022, 13:30
Український військовий ЗСУ
Фото: Министерство обороны Украины

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