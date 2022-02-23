Призыв резервистов 2022. Кто подпадает, где будут служить и какие сроки призыва

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период. Что это значит, на кого нацелен документ и кто входит в оперативный резерв — разбирались Вікна.

Кто такие резервисты

Согласно пояснениям Минобороны, резервисты — это лица, которые проходят службу в военном резерве ВСУ, других военных формированиях и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.

Как пополняются ряды резервистов

Есть два пути прохождения службы в резерве:

добровольный — по контракту;

в обязательном порядке — это служба в резерве на особый период.

Кто подпадает под призыв 2022

Речь идет о резервистах в возрасте от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой сержантский состав.

Подчеркиваю: речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву. Мы должны повысить готовность украинской армии ко всевозможным изменениям в оперативной обстановке, — пояснил президент.

В особый период к оперативному резерву обязательно относят лиц, которые уволены с военной службы, но по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в резерве.

Сроки проведения призыва

Призыв начинается с сегодняшнего дня, 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Максимальный срок службы резервистов — 1 год.

Где будут проходить службу резервисты

Резервисты будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

Например, если на предыдущей службе военный являлся водителем-механиком в части А0000, то и под призыв он попадет в эту же часть на ту же должность.

Работа и призыв

За призванными резервистами сохраняется рабочее место и заработная плата.

Очереди резервистов

Резервисты первой очереди (ОР-1) — это те, кто уволился со службы во время особого периода, то есть с 2014 года. Речь идет преимущественно об участниках военных действий на Востоке.

Резерв второй очереди (ОР-2) — это территориальный резерв (резервисты теробороны) и резерв наращивания (резервисты и военнообязанные, которые пополняют воинские части и учреждения, формируемые в особый период).

Каковы действия резервистов

Резервисты первой очереди должны самостоятельно явиться в свои военные части или в ТЦК и СП (бывшие военкоматы — ред.) по телефонному звонку или получив повестку для явки.

Общее количество резервистов

Общее количество резервистов на сегодняшний день будет составлять 36 тысяч человек, говорят в СНБО.

Это люди, которые уже прошли фронт. Они понимают, о чем идет речь. В зависимости от того, где будет необходимость их использования, это будут решать военные, — заявил Данилов.

Планируется ли общая мобилизация

Президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов заявили, что всеобщую мобилизацию объявят в случае необходимости. На сегодняшний день такое решение не принято.

Сегодня нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования, — заявил Зеленский.

Он также добавил, что в ближайшее время также будут проведены учебные сборы резервистов системы терробороны.

Планируется ли введение военного положения

Алексей Данилов на брифинге 23 февраля заявил, что на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение. На территории Донбасса будет действовать особый правовой статус.

А вот военное положение будет введено в случае вторжения России.

Напомним, ранее мы раскладывали по полочкам, кто попадет в ряды территориальной обороны, что это такое и чем будет заниматься терроборона.